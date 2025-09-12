ময়মনসিংহে লিফটের ফাঁকা অংশে পড়ে ছিল প্রাইভেট কার চালকের মরদেহ

ময়মনসিংহে লিফটের ফাঁকা অংশে পড়ে ছিল প্রাইভেট কার চালকের মরদেহ
ময়মনসিংহ নগরের বড় বাজার এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবন থেকে এক প্রাইভেট কার চালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে হাত ও মুখে আঘাতপ্রাপ্ত চালকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত ব্যক্তির নাম সুমন মিয়া (৩২)। তিনি জেলার ত্রিশাল উপজেলার রামপুর গ্রামে, তবে নগরের আকুয়া গরুখোয়ার এলাকায় স্ত্রী দুই সন্তান নিয়ে বসবাস করতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকেরা মরদেহ দেখতে পান। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। নির্মাণাধীন ১৩ তলা ভবনের লিফটের কাজ চলমান ছিল। লিফটের ফাঁকা অংশে পড়ে ছিল মরদেহটি। পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধারের পর স্থানীয় কয়েকজন চালক সুমনকে চিনতে পেরে পরিবারের লোকজনকে খবর দেন।
নিহত ব্যক্তির স্ত্রী ময়না আক্তার জানান, তাঁর স্বামী সুমন মিয়া দীর্ঘদিন ধরে এক ব্যাংক কর্মকর্তার প্রাইভেট কার চালাতেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় ভালুকা থেকে ব্যাংক কর্মকর্তাকে গাড়ি করে নিয়ে ময়মনসিংহে আসেন সুমন মিয়া। কাজ শেষে বাড়ি ফেরার কথা থাকলেও রাতে আর বাসায় না ফিরলে স্বামীর খোঁজ করতে থাকেন। পরে সকালে খবর পেয়ে ছুটে আসেন বড় বাজার। এসে স্বামীর লাশ দেখতে পান ময়না আক্তার। কীভাবে কী হলো, কিছুই তিনি বুঝতে পারছেন না।
বড় বাজার এলাকার কয়েকজন ট্রাকচালক জানান, সুমন মিয়া আগে পিকআপ ভ্যান চালাতেন। কয়েক বছর ধরে প্রাইভেট কার চালাচ্ছিলেন। প্রায় সময়ই বড় বাজার এলাকায় পুরোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিতেন। কিন্তু নির্মাণাধীন ভবনটিতে সুমন কেন গিয়েছিলেন, কীভাবে মারা গেলেন, তাঁরা কিছুই বুঝতে পারছেন না।
এ বিষয়ে কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শিবিরুল ইসলাম বলেন, নিহতের হাত ও মুখে থেঁতলানো অবস্থা ছিল। ওপর থেকে নিচে পড়ে গিয়ে হয়তো এমন অবস্থা হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত হতে মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ভবনটিতে তিনি কেন গিয়েছিলেন, এ বিষয়েও তদন্ত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় আইগত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।