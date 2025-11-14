মেহেরপুর সীমান্তে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করল বিএসএফ
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ১২ বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। আজ শুক্রবার দুপুরে এ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বিজিবি সূত্র জানায়, সকালে কাজীপুর বিওপি এলাকার ভেতরে ১৪৭ নম্বর সীমান্ত পিলারের কাছে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে বিএসএফ ১২ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে। ফেরত আসা ব্যক্তিদের বাড়ি খুলনা, রাজবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, বাগেরহাট ও কুষ্টিয়া জেলায়। তাঁরা বিভিন্ন সময় দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। পরে ভারতীয় পুলিশ তাঁদের আটক করে।
বিজিবির কাজীপুর বিওপি ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার শাহাবুদ্দিনের কাছে ১২ বাংলাদেশিকে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার সাব্বিন্দর সিং। এরপর বিজিবি তাঁদের গাংনী থানায় হস্তান্তর করে।
গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল প্রথম আলোকে বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে বিএসএফের হস্তান্তর করা ব্যক্তিদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।