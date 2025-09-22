নিজেদের তৈরি ফর্মুলা-কার নিয়ে চীনের প্রতিযোগিতায় যাচ্ছেন আইইউটির শিক্ষার্থীরা

নিজেদের তৈরি ফর্মুলা-কার নিয়ে চীনের প্রতিযোগিতায় যাচ্ছেন আইইউটির শিক্ষার্থীরা
গাজীপুরে অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অব টেকনোলজির (আইইউটি) শিক্ষার্থীদের তৈরি ফর্মুলা-কার (রেসিং) যাচ্ছে চীনের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়। একদল শিক্ষার্থী তিন বছরের চেষ্টায় কারটি তৈরি করেছেন। এ নিয়ে উচ্ছ্বসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রতিযোগিতাটি ৮ থেকে ১২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে চীনের হেনান প্রদেশের ঝেংঝো শহরে অনুষ্ঠিত হবে। ফর্মুলা স্টুডেন্ট চায়না (এফএস চায়না) নামের এই প্রতিযোগিতায় রাশিয়া, ইতালি, চীনসহ ১৪টি দেশের ৭০টি দল অংশগ্রহণ করবে।
প্রতিযোগিতাটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শিক্ষার্থীভিত্তিক ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেঞ্জ বলে জানালেন দলনেতা আনসানুল আমীন। তিনি বলেন, সেখানে গাড়ির গতি নয়, নকশা, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও টেকসই প্রযুক্তিও বিচার করে প্রতিযোগীদের স্থান নির্ধারণ করা হবে।
শিক্ষার্থীরা জানান, বিশ্বজুড়ে শীর্ষস্থানীয় প্রকৌশল প্রতিভাদের সমাগম ঘটবে ফর্মুলা স্টুডেন্ট চায়না প্রতিযোগিতায়, যেখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দলগুলো নিজেদের তৈরি ফর্মুলা-স্টাইল রেস কার প্রদর্শন করবে। প্রতিযোগিতায় দলগুলোকে মূল্যায়ন করা হবে দুটি ধাপে—স্থির ইভেন্টে (ডিজাইন, খরচ বিশ্লেষণ ও ব্যবসায়িক উপস্থাপনা) এবং গতিশীল ইভেন্টে (অ্যাক্সিলারেশন, স্কিড প্যাড, অটোক্রস ও এন্ডুরেন্স)।
৭০ জন শিক্ষার্থীর ৩ বছরের সাধনায় নির্মিত রেসিং কারটি ইঞ্জিন ব্যতীত সব উপাদান বাংলাদেশে তৈরি। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কারটি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে কেটিএমের ৩৯০ সিসি ইঞ্জিন, স্টেইনলেস স্টিল ওয়েল্ডেড স্পেসফ্রেম চ্যাসিস, ডাবল এ-আর্ম সাসপেনশন এবং ৯১ অকটেন জ্বালানি। গাড়িটির দৈর্ঘ্য ৩ হাজার ১৮১ মিলিমিটার, প্রস্থ ১ হাজার ৪০৯ মিলিমিটার। উচ্চতায় গাড়িটি ১ হাজার ৩৯ মিলিমিটার।
আইইউটির মেকানিকাল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীদের এ দলটি যাত্রা শুরু করে ২০২১ সালে। ইতিমধ্যে তাঁরা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। ফর্মুলা ভারত ২০২৩ (কনসেপ্ট ক্লাস)-এ তৃতীয় স্থান এবং ফর্মুলা ইম্পেরিয়াল ২০২৪-এ সপ্তম স্থান অর্জন করেন।
ফর্মুলা আইইউটি টিমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল, আইপিই, সফটওয়্যার, ইলেকট্রিক্যাল, বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি ম্যানেজমেন্টের (বিটিএম) শিক্ষার্থীরা সমন্বিতভাবে কাজ করেছেন। খরচ হয়েছে ১২ লাখ টাকা, যা শিক্ষার্থীদের নিজস্ব উদ্যোগে অর্থায়ন করা হয়েছে।
চায়নার ফর্মুলা স্টুডেন্ট প্রতিযোগিতায় সম্মানজনক ফলাফলের মাধ্যমে দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনবে বলে প্রত্যাশা বাংলাদেশের প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের। ফর্মুলা আইইউটির জ্যেষ্ঠ গবেষক রিদোয়ান ইবনে সিদ্দিক বলেন, এই অংশগ্রহণ আইইউটির জন্য একটি বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে নিজেদের উপস্থাপনের সুযোগ এনে দেবে, যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উপস্থিতি আরও শক্তিশালী করবে এবং প্রকৌশল প্রতিযোগিতায় উৎকর্ষ ধরে রাখার ঐতিহ্যকে সুদৃঢ় করবে।
মেকানিকাল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক আহসান হাবিব বলেন, ‘আমাদের শিক্ষার্থীরা একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এ সফলতা অর্জন করেছেন। চলতি মাসেই তাঁরা গাড়িটির সফল পরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন। এখন গাড়িটি প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত। তাঁরা দেশের বাহিরে প্রতিযোগিতায় যাচ্ছেন, এটি যেমন শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা বাড়াবে, তেমনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের জন্য গৌরবের।’