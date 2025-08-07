সুনামগঞ্জে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের পর সড়কে অভিযান, পাঁচটি যানবাহনকে জরিমানা

দুর্ঘটনায় নিহত ৩
সুনামগঞ্জে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের পর সড়কে অভিযান, পাঁচটি যানবাহনকে জরিমানা
সুনামগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শিক্ষার্থীসহ তিনজনের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদ ও নিরাপদ সড়কের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের পর সড়কে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছে শান্তিগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে শান্তিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সামনে সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কে এ অভিযান চালানো হয়।
অভিযানকালে পাঁচটি যানবাহনকে ১৯ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং কিছু যানবাহনের চালককে সতর্ক করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন শান্তিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সুকান্ত সাহা। তিনি বলেন, এটি তাঁদের নিয়মিত অভিযান। নিরাপদ সড়কের স্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হবে না। চালকের অবশ্যই ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।
গতকাল বুধবার দুপুরে সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কের সদর উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামের পাশে যাত্রীবাহী বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই শিক্ষার্থীসহ তিনজনের মৃত্যু হয়। এর প্রতিবাদ ও নিরাপদ সড়কের দাবিতে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শান্তিগঞ্জ উপজেলা বাজার মোড়ে বিক্ষোভ–মানববন্ধন করেন সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সুবিপ্রবি) এবং সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা। পরে তাঁরা সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় সড়কে ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচলে পুলিশ বাধা না দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। কিছু সময় সড়কে যানবাহনও আটকে রাখেন। পরে প্রশাসনের অনুরোধে সড়কের এক পাশে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। একইভাবে জেলা শহরে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছেন বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ। এরপর শান্তিগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন সড়কে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে।