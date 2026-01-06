নির্বাচন ঘিরে দেশে অবৈধ অস্ত্রের প্রবেশ ঠেকাতে সতর্ক আছে বিজিবি: অতিরিক্ত মহাপরিচালক
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ভারত থেকে যাতে দেশে অবৈধ অস্ত্র প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্য বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সতর্ক অবস্থায় আছে বলে জানিয়েছেন বিজিবির অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও সরাইল সদর দপ্তরের (উত্তর-পূর্ব রিজিয়ন) আঞ্চলিক কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম চৌধুরী। অবৈধ অস্ত্রের প্রবেশ ঠেকাতে বিজিবির টহল বাড়ানো হয়েছে বলে তিনি জানান।
মঙ্গলবার দুপুরে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার আমানগন্ডা আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় মাঠে সীমান্তবর্তী শীতার্ত ও দুস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। বিজিবির কুমিল্লা ব্যাটালিয়নের (১০ বিজিবি) ব্যবস্থাপনায় আজ মোট ৬০০ জনকে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়।
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজিবির যেসব সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন, ইতিমধ্যে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। নির্বাচনের সময় যাতে সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে—এ জন্য বিজিবি সদস্যদের প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। নির্বাচনে অবৈধ অস্ত্র বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এ নিয়ে শুধু বিজিবি নয়, অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও সতর্ক রয়েছে।
বিজিবির অতিরিক্ত মহাপরিচালক বলেন, ‘সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে প্রবেশের সময় কুমিল্লা ব্যাটালিয়ন (১০ বিজিবি) প্রায় দুই মাস আগে বেশ কিছু অস্ত্র আটক করেছে এবং আমাদের সরাইল রিজিয়নের আওতাধীন অন্য ব্যাটালিয়নগুলোও বেশ কিছু অস্ত্র ধরেছে। নির্বাচনকে টার্গেট করে অবৈধ অস্ত্র যেন প্রবেশ করতে না পারে, সে ব্যাপারে বিজিবি সতর্ক রয়েছে। এ ছাড়া বিগত সময়ে পুলিশসহ অন্যান্য বাহিনীর কাছ থেকে লুণ্ঠিত অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়েও আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি।’
বিজিবির এই কর্মকর্তা বলেন, ‘যারা ভারত থেকে অবৈধভাবে অস্ত্র দেশে আনার সঙ্গে জড়িত, তাঁদের আইনের আওতায় আনার চেষ্টা করছি আমরা। কোথাও অস্ত্র বা মাদক উদ্ধার হলে আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে অপরাধীরা যেন পার পেয়ে যেতে না পারে, সেভাবেই আমরা এজাহার (মামলা) দায়ের করছি। নির্বিঘ্নে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বিবিজি সদস্যরা মাঠে থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাবে। অস্ত্রের পাশাপাশি সীমান্ত দিয়ে যেন মাদক প্রবেশ করতে না পারে, সে বিষয়েও বিজিবি সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। বিজিবির কুমিল্লা সেক্টরের আওতাধীন চারটি ব্যাটালিয়নের মধ্যে কুমিল্লা ও সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের সদস্যদের টহল বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে রাতে টহল দ্বিগুণ করা হয়েছে। আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে; আশা করছি, সীমান্ত পথে কোনো অবৈধ অস্ত্র দেশে প্রবেশ করার সুযোগ পাবে না।’
সাইফুল ইসলাম চৌধুরী আরও বলেন, ‘মানবিক কারণে বিজিবি সীমান্তবর্তী শীতার্ত ও দুস্থ মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছে। এটি শুধু কুমিল্লাতেই নয়, সরাইল রিজিয়নের আওতাধীন অন্য এলাকাগুলোতেও এই কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।’
এ সময় অন্যদের মধ্যে বিজিবির কুমিল্লা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল রকিবুল হাসান, কুমিল্লা ব্যাটালিয়নের (১০ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মীর আলী এজাজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।