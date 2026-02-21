জেলা

চট্টগ্রামে মুখোশ পরে এসে শ্রমিক দলের নেতাকে গুলি

প্রতিনিধি
রাউজান, চট্টগ্রাম
গুলিবিদ্ধ মেহেদী হাসানকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। গতকাল রাতেছবি: স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত

চট্টগ্রামের রাউজানে দুর্বৃত্তদের ছোড়া গুলিতে উপজেলা শ্রমিক দলের এক নেতা আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে রাউজান পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের চৌধুরী মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

গুলিবিদ্ধ শ্রমিক দলের নেতার নাম মেহেদী হাসান (৩২)। তিনি উপজেলা শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক বলে দলটির সূত্রে জানা গেছে। তাঁর বাড়ি রাউজান পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাজীপাড়া এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, স্থানীয় শাহ আউলিয়া জামে মসজিদে নামাজ পড়ে বাড়ি ফিরছিলেন মেহেদী হাসান। এ সময় মুখোশ পরে এসে কয়েকজন দুর্বৃত্ত মেহেদী হাসানকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়।

উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি রফিকুল আলম বলেন, মেহেদীকে হত্যা করতে ৬টি গুলি করেছে সন্ত্রাসীরা। একটি গুলি তাঁর বুকের ডান পাশে এবং একটি গুলি পায়ে লেগেছে। আহত মেহেদীকে চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানতে চাইলে রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজেদুল ইসলাম আজ শনিবার ভোরে প্রথম আলোকে বলেন, মেহেদী হাসানকে কারা গুলি করেছে, সেটি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

