কুড়িগ্রামে গুঁড়িয়ে দেওয়া আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ব্যানার ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন

কুড়িগ্রামে গুঁড়িয়ে দেওয়া আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ব্যানার ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন
কুড়িগ্রামে গুঁড়িয়ে দেওয়া আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ব্যানার ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। আজ বুধবার সকালে জেলা শহরের শাপলা চত্বর এলাকায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ দলটির জেলা কার্যালয়ের স্থানে ব্যানারটি ঝুলতে দেখা যায়।
ব্যানারটি টাঙানোর সময়ের একটি ভিডিও জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রাজু আহমেদ তাঁর ফেসবুক আইডিতে শেয়ার করেন। তিনি লেখেন, ‘কুড়িগ্রামের মাটিতে আওয়ামী লীগের পতাকা উড়বেই।’ ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিওতে দেখা যায়, গুঁড়িয়ে দেওয়া ভবনের সামনে লাগানো ব্যানারে ‘বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, কুড়িগ্রাম জেলা কার্যালয় লেখা।’ এ সময় পাঁচ থেকে সাতজন তরুণকে সেখানে দেখা যায়।
ভিডিওতে দেখা গেছে, পতাকা ও ব্যানার লাগানোর পর ওই তরুণেরা ‘জয় বাংলা’; ‘শেখ শেখ শেখ মুজিব, লও লও লও সালাম’; ‘শেখ হাসিনা আসবে, বাংলাদেশ হাসবে’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক আবদুল আজিজ সেখানে উপস্থিত হয়ে ব্যানারটি ছিঁড়ে ফেলেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা অন্য একজনকে জাতীয় পতাকা নামাতে দেখা যায়। এ সময় আবদুল আজিজ বলেন, ‘আমরা পতিত আওয়ামী লীগের কার্যালয় গুঁড়িয়ে দিয়েছিলাম। আজ সেখানে পাঁচ থেকে সাতজন ছাত্রলীগ এসে ব্যানার টাঙিয়েছে। যাঁরা এই সুযোগ দিলেন, তাঁরা এর ফলাফল খুব দ্রুতই টের পাবেন।’
এরপর দুপুর ১২টার দিকে জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা সেখানে উপস্থিত হয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের ঘিরে রাখা স্থানের টিনের বেড়া ভেঙে দেন।
এর আগে গত বছর ৬ ফেব্রুয়ারি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মী ও একদল বিক্ষুব্ধ লোক এই কার্যালয় এক্সকাভেটর দিয়ে গুঁড়িয়ে দেন।
কুড়িগ্রাম সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম প্রথম আলোকে বলেন, আওয়ামী লীগের গুঁড়িয়ে দেওয়া কার্যালয়ে ব্যানার ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত নন।