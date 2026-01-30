জেলা

নোয়াখালীর হাতিয়া

ফেরি উদ্বোধনে স্লোগান নিয়ে বিএনপি-এনসিপির সংঘর্ষ, আহত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক
নোয়াখালী
হাতিয়ার নলচিরা ঘাটে ফেরি উদ্বোধন নিয়ে বিএনপি ও এনসিপি কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি। আজ বিকেলেছবি : সংগৃহীত

নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার নলচিরা ঘাটে ফেরি চলাচলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্লোগান দেওয়া নিয়ে স্থানীয় বিএনপি ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা–কর্মীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার বিকেল সোয়া চারটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

এর আগে বিকেল পৌনে চারটার দিকে নলচিরা–চেয়ারম্যান ঘাট নৌপথে নতুন ফেরি ‘মহানন্দা সার্ভিস’-এর উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নুরুন নাহার চৌধুরী।

স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, নলচিরা ও চেয়ারম্যান ঘাটে ফেরি চালুর দাবি দীর্ঘদিনের। রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের দাবির পর সম্প্রতি সরকার এ নৌপথে একটি নতুন ফেরি বরাদ্দ দেয়। ইতিমধ্যে ফেরি চলাচলের জন্য ঘাট নির্মাণের কাজও শেষ হয়েছে।

সূত্র জানায়, আগের দিন রাতে ফেরির সঙ্গে এনসিপির প্রার্থী আবদুল হান্নান মাসউদের শাপলা কলি প্রতীকের একটি ব্যানার টাঙানো হয়। এ নিয়ে স্থানীয় বিএনপির সমর্থকেরা আপত্তি জানান। আজ বিকেলে ফেরি উদ্বোধনের আগেই ফেরি বরাদ্দের পেছনে নিজেদের কৃতিত্ব দাবি করা নিয়ে এনসিপি ও বিএনপির কর্মী–সমর্থকদের মধ্যে প্রথমে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। এ সময় সেখানে উপস্থিত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নৌ পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সাময়িকভাবে শান্ত হয়। এরপর নৌসচিব ফেরির উদ্বোধন শেষে চেয়ারম্যান ঘাটে চলে যান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উদ্বোধনের কয়েক মিনিট পর বিএনপি ও এনসিপির নেতা–কর্মীরা আলাদা মিছিল নিয়ে ঘাট এলাকায় অবস্থান নেন। এ সময় তাঁরা পাল্টাপাল্টি স্লোগান দেন। একপর্যায়ে মিছিল দুটি মুখোমুখি হলে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। এ সময় ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ির ঘটনাও ঘটে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত পাঁচজন আহত হন।

খবর পেয়ে নৌ পুলিশ ও হাতিয়া থানা–পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

হাতিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনিছুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ফেরি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্লোগান দেওয়া নিয়ে এনসিপি ও বিএনপির কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে ইটপাটকেলও ছোড়া হয়। পুলিশ দুই পক্ষকে আলাদা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে ঘাট এলাকার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

