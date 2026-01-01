রংপুর-১ আসনে জাপা প্রার্থী মঞ্জুম আলীর মনোনয়নপত্র বাতিল

রংপুর-১ আসনে জাপা প্রার্থী মঞ্জুম আলীর মনোনয়নপত্র বাতিল
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের প্রথম দিনে রংপুর-১ (সিটি করপোরেশনের একাংশ ও গঙ্গাচড়া) আসনের জাতীয় পার্টির প্রার্থী মঞ্জুম আলীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার রংপুর-১ আসনের দাখিল করা ৯টি মনোনয়নপত্র যাচাই–বাছাই করে রংপুরের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এনামুল আহসান এই আদেশ দেন।
এনামুল আহসান বলেন, রংপুর-১ আসনে আটটি মনোয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। নাগরিকত্ব–সংক্রান্ত জটিলতার কারণে জাতীয় পার্টির প্রার্থী মঞ্জুম আলীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।
এ বিষয়ে মঞ্জুম আলীর ভাই ও গঙ্গাচড়ার লক্ষ্মীটারী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আবদুল্লা আল হাদী প্রথম আলোকে বলেন, তিনি (মঞ্জুম আলী) লন্ডনপ্রবাসী হলেও বাংলাদেশের নাগরিক। তাঁর মনোনয়নপত্র প্রস্তুতের সময় দ্বৈত নাগরিকত্বের ঘরে ভুলক্রমে ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’—কোনোটাতেই টিকচিহ্ন দেওয়া হয়নি। এ কারণে রিটানিং কর্মকর্তা তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল করেছেন। তিনি এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন।
জেলা রিটার্নিং কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, রংপুর-১ আসনে মঞ্জুম আলী ছাড়া বাকি আট প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁরা হলেন বিএনপি প্রার্থী মোকাররম হোসেন, জামায়াতের প্রার্থী রায়হান সিরাজী, গণ অধিকার পরিষদের হানিফুর রহমান, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আল মামুন, ইসলামী ফ্রন্টের মোহাম্মদ আনাস, ইসলামী আন্দোলনের গোলাম মোস্তফা, বাসদের (মার্ক্সবাদী) আহসানুল আরেফিন এবং খেলাফত মজলিসের মমিনুর রহমান।
মনোনয়নপত্র বাছাইকালে বিএনপি, জামায়াতসহ সব প্রার্থী ও তাঁদের প্রস্তাবক ও সমর্থনকারীরা উপস্থিত ছিলেন।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায়, রংপুরের ৬টি আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন ৫৬ জন। এর মধ্যে রংপুর-১ আসনে ৯ জন, রংপুর-২ আসনে ৫ জন, রংপুর-৩ আসনে ১০ জন, রংপুর-৪ আসনে ১০ জন। সবচেয়ে বেশি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন রংপুর-৫ ও রংপুর-৬ আসনে। এ দুটি আসনে ১১ জন করে প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।