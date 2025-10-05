ময়মনসিংহে রিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ছাত্রদল নেতাকে বহিষ্কার

ময়মনসিংহে রিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ছাত্রদল নেতাকে বহিষ্কার
ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলায় রিকশাচালক খোকন মিয়াকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ছাত্রদল নেতা মো. নজরুল ইসলামকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ রোববার ভোরে জেলা উত্তর ছাত্রদলের পক্ষ থেকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে এ তথ্য জানানো হয়।
হত্যার ঘটনায় থানায় মামলা হলেও আজ সকাল পর্যন্ত গ্রেপ্তার হননি অভিযুক্ত ছাত্রদল নেতাসহ হামলায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা।
পুলিশ ও নিহত ব্যক্তির পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টা–১১টার মধ্যে ঈশ্বরগঞ্জের করমা গ্রামে রিকশাচালক মো. খোকন মিয়াকে হাত-পা ভেঙে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়। চাচাতো ভাইদের সঙ্গে জমি নিয়ে বিরোধে ঘটনাটি ঘটে। পিটিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় উঠানে ফেলে রাখলে পানির জন্য চিৎকার করলেও তাঁকে কেউ পানি দেননি, চিকিৎসার জন্য হাসপাতালেও নেননি। খবর পেয়ে রাত একটার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে খোকন মিয়াকে পানি পান করিয়ে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ নিয়ে গতকাল শনিবার নিহত ব্যক্তির ছেলে বিল্লাল হোসেন বাদী হয়ে মগটুলা ইউনিয়ন ছাত্রদল সভাপতি মো. নজরুল ইসলামসহ ১৩ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও ৫-৬ জনকে আসামি করে থানায় মামলা করেন। মামলায় দুজনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে গতকাল আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায় পুলিশ। তবে ছাত্রদল নেতা নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার হননি।
ঘটনাটি নিয়ে সমালোচনা হলে আজ ভোরে জেলা উত্তর ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক মো. সাদ্দাম হোসেন তালুকদার বহিষ্কারাদেশ–সংক্রান্ত একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দেন। এতে বলা হয়, সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার মগটুলা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি মো. নজরুল ইসলামকে সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার এবং তাঁর বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।
ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. ওবায়দুর রহমান বলেন, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মামলা হয়েছে। জড়িত ব্যক্তিরা পলাতক। তাঁদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে।