জেলা

বৃহত্তর সুন্নি জোট থেকে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়া হবে: তাহেরী

প্রতিনিধি
সৈয়দপুর, নীলফামারী
সৈয়দপুর বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ইসলামী বক্তা গিয়াস উদ্দিন তাহেরী। সোমবার দুপুর দুইটার দিকেছবি: প্রথম আলো

আগামী জাতীয় নির্বাচনে বৃহত্তর সুন্নি জোটের পক্ষ থেকে দেশের সব কটি সংসদীয় আসনে প্রার্থী দেওয়া বলে জানিয়েছেন ইসলামী বক্তা গিয়াস উদ্দিন তাহেরী। আজ সোমবার বেলা দুইটায় সৈয়দপুর বিমানবন্দরে নেমে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

গিয়াস উদ্দিন তাহেরী সুফীবাদী সংগঠন বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সচিব।

ভিন্নমতাবলম্বীদের দমনে মব সৃষ্টি করে তাঁদের ওপর অমানবিক অত্যাচার করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন গিয়াস উদ্দিন তাহেরী। তিনি বলেন, ভিন্নমতাবলম্বীদের মত তাঁদের মতো প্রকাশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। প্রতিবাদ করলে মব সৃষ্টি করে তাঁদের দমন করছে একটি উগ্রবাদী গোষ্ঠী। এভাবে মব সৃষ্টির তাণ্ডবলীলায় বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ অতিষ্ঠ।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে দেশের একমাত্র অহিংস শান্তিপ্রিয় দল হিসেবে উল্লেখ করে তাহেরী বলেন, তাঁদের দলের সহিংসতার কোনো রেকর্ড নেই। ন্যায় ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়তে আগামী জাতীয় নির্বাচনে বৃহত্তর সুন্নি জোটের পক্ষ থেকে দেশের ৩০০ আসনেই প্রার্থী নিশ্চিত করা হবে।

দেশের সুন্নি মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে গিয়াস উদ্দিন তাহেরী বলেন, ‘এবার ভোটে যেন আমরা সিদ্ধান্ত নিতে ভুল না করি। দেশের সুন্নি মুসলমানরা যদি এক থাকে, তাহলে আমরাই আগামীতে সরকার গঠন করব।’

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার পর গিয়াস উদ্দিন তাহেরী প্রাইভেট কারে করে রংপুরে যান। রংপুর সিটি করপোরেশনের ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় তিনি পাক পাঞ্জাতন সুন্নি মিশন সংস্থার আয়োজনে মুর্শিবাদ আনছারীয়া কাদেরীয়া দরবার শরিফে তাজদারে আউলিয়া কনফারেন্সে প্রধান বক্তা হিসেবে কথা বলবেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন