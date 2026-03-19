নোয়াখালীতে বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু, আহত ২

নোয়াখালীতে বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু, আহত ২
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় বজ্রপাতে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম ঠাকুর চান (২৮)। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত আনুমানিক সোয়া একটার দিকে উপজেলার মুছাপুর ক্লোজার–সংলগ্ন ছোট ফেনী নদীর খালে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় তাঁর বাবা জনার্দন ও প্রতিবেশী রবিউল হোসেন আহত হন। নিহত ঠাকুর চান উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের জেলেপাড়ার বাসিন্দা।
পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল দিবাগত রাতে ছোট ফেনী নদীর খালে জনার্দন ছেলে ঠাকুর চানসহ তিনজনকে নিয়ে মাছ ধরতে যান। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই ঠাকুর চান মারা যান। স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহত অন্য দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। আহত জনার্দন ও রবিউল হোসেনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
এ ব্যাপারে কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নুরুল হাকিম প্রথম আলোকে বলেন, বজ্রপাতে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন।