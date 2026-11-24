‘বরিশল’ উপজেলায় যুক্ত হতে চায় না মাছিহাতা, এক ঘণ্টা রেলপথ অবরোধ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার মাছিহাতা ইউনিয়নকে প্রস্তাবিত ‘বরিশল’ উপজেলায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগের প্রতিবাদে এক ঘণ্টা ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট রেলপথ অবরোধ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার মাছিহাতা ইউনিয়নের পাঘাচং রেলস্টেশন এলাকায় অবরোধ করেন স্থানীয় লোকজন। এতে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেটের রেল যোগাযোগ এক ঘণ্টা বন্ধ ছিল।
একই দাবিতে ৮ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার কোড্ডা লেভেলক্রসিং এলাকায় ঢাকা–সিলেট ও ঢাকা–চট্টগ্রাম রেলপথ এবং আখাউড়া–আগরতলা সড়ক অবরোধ করা হয়েছিল। প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা পর এ বিষয়ে আলোচনার আশ্বাসে ওই দিন অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।
বিএনপি নেতার উদ্যোগ ঘিরে আন্দোলনের সূচনা
স্থানীয় লোকজন বলেন, জেলা বিএনপির সদস্য কবির আহমেদ ভূঁইয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার মাছিহাতা, সুলতানপুর, বাসুদেব ও বরিশল ইউনিয়নের সমন্বয়ে ‘বরিশল’ নামে নতুন উপজেলা গঠনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের কাছে আবেদন করেন।
কবীর আহমেদ ভূঁইয়া বরিশল গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বাবা ফজলুর রহমান ভূঁইয়া বর্তমানে বরিশল ইউনিয়নের প্রশাসকের দায়িত্বে আছেন।
ওই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চারটি ইউনিয়ন নিয়ে নতুন একটি আলাদা উপজেলা গঠনের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের সুপারিশের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপজেলা-০১ শাখার জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব মো. তাসনিমুজ্জামান।
এমন উদ্যোগে ক্ষুব্ধ হন মাছিহাতাসহ সদর উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের লোকজন। আজ মঙ্গলবার সকালে পাঘাচং রেলস্টেশন–সংলগ্ন চান্দপুর তমিজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রতিবাদ সমাবেশ করেন মাছিহাতা ইউনিয়নের বাসিন্দারা।
প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির প্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদক ও পাঘাচং গ্রামের বাসিন্দা নুরুল হুদা সরকার, মাছিহাতা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলমসহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।
এ সময় বক্তারা বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির সদস্য কবির আহমেদ ভূঁইয়ার আবেদনের প্রেক্ষিতে সদর উপজেলা থেকে মাছিহাতা, বাসুদেব এবং সুলতানপুর ইউনিয়নকে প্রস্তাবিত ‘বরিশল’ উপজেলায় যুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রস্তাবটি নিরীক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে একটি দাপ্তরিক চিঠি পাঠানো হয়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মাছিহাতা ইউনিয়নবাসী বরিশলে যুক্ত হবে না। দাবি মানা না হলে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে।
প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে বেলা ১১টার দিকে লোকজন ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট রেলপথ অবরোধ করেন। এতে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী মহানগর প্রভাতী এক্সপ্রেস ট্রেন বেলা ১১টার দিকে এবং সিলেট থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী কালনী এক্সপ্রেস বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পাঘাচং রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় আটকা পড়ে।
খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। পরে এলাকায় মুরব্বিদের নির্দেশে লোকজন অবরোধ তুলে নিলে দুপুর ১২টার পর রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খাইরুল আলম জানান, অবরোধকারীরা রেললাইন থেকে সরে যাওয়ার পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।