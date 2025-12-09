মুন্সিগঞ্জ ও পটুয়াখালীতে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ, মশালমিছিল

মুন্সিগঞ্জ ও পটুয়াখালীতে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ, মশালমিছিল
মুন্সিগঞ্জ–৩ (সদর–গজারিয়া) ও পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ও মশালমিছিল করেছেন মনোনয়নবঞ্চিত নেতার অনুসারীরা।
আজ মঙ্গলবার বেলা তিনটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মুন্সিগঞ্জ শহরের প্রধান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন জেলা বিএনপির সদস্যসচিব মো. মহিউদ্দিন আহমেদের সমর্থকেরা। এতে মুন্সিগঞ্জ ও মিরকাদিম পৌরসভার ১৮টি ওয়ার্ড ও সদর উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের হাজারো নেতা–কর্মী অংশ নেন।
অন্যদিকে সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে মশালমিছিল শুরু করে পৌরসভার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন মনোনয়নবঞ্চিত নেতাদের অনুসারী নেতা–কর্মীরা।
৪ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফায় রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ৩৬টি আসনে বিএনপির প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এতে বিএনপির কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক মো. কামরুজ্জামানকে মুন্সিগঞ্জ–৩ আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয়।
এখানে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্যসচিব মো. মহিউদ্দিন। মনোনয়ন ঘোষণার পর থেকে তাঁর সমর্থকেরা প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধসহ বিক্ষোভ করে আসছেন।
প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন বলেন, আজ দুপুরের পর থেকে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনের সড়কে বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে জড়ো হন মহিউদ্দিন আহমেদের সমর্থকেরা। বেলা সাড়ে তিনটার দিকে পুরো সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিকেল চারটার দিকে নেতা–কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন। মিছিলটি শহরের সুপার মার্কেট, জুবলী সড়ক, পুরাতন কাছারি এলাকা ঘুরে আবার দলীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।
বিক্ষোভকারী নেতা–কর্মীদের অভিযোগ, দীর্ঘ ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে জেলায় বিএনপিকে সংগঠিত করে রেখেছে মহিউদ্দিনের পরিবার। মহিউদ্দিন ও তাঁর বড় ভাই আবদুল হাইয়ের নেতৃত্বে আন্দোলন ও সংগ্রাম করেছেন। গত ১৭ বছর তাঁরা দুই ভাই অসংখ্য হামলা–মামলার শিকার হয়েছেন। আবদুল হাই অসুস্থ হওয়ার পর মহিউদ্দিন একাই দলের সব কার্যক্রম চালিয়ে নিয়ে গেছেন। জেল–জুলুমের পরও দল ছাড়েননি। কিন্তু মনোনয়ন পাওয়া কামরুজ্জামানকে দেখা যায়নি। কিন্তু নেতা–কর্মীদের মতামতের মূল্যায়ন না করে তাঁকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রার্থী পরিবর্তন করে মহিউদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা।
কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আতোয়ার হোসেন, সাহাদাত হোসেন সরকার, কাজী আবু সুফিয়ান, পঞ্চসার ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবদুল মতিন, মিরকাদিম পৌর বিএনপির সভাপতি জসিমউদ্দীন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
বাউফলে মশালমিছিল
এদিকে পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মশালমিছিল করেছেন একাংশের নেতা-কর্মীরা। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে মশালমিছিল শুরু করে পৌরসভার বিভিন্ন সড়ক ঘুরে আবার দলীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।
পটুয়াখালী-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য শহিদুল আলম তালুকদার। এখানে দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক মু. মুনির হোসেন ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শিল্পপতি এ কে এম ফারুক আহম্মেদ তালুকদার। শহিদুল আলম তালুকদারকে মনোনয়ন দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হন তাঁদের সমর্থকেরা। গত রোববার সন্ধ্যায় উপজেলা বিএনপি জরুরি সভা করে শহিদুল আলমের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি জানান। এরপর তিন দফায় বিক্ষোভ করেছেন একাংশের নেতা-কর্মীরা।
আজ দুপুরে শহিদুল ইসলাম বাউফল উপজেলা সদরে গিয়ে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তবে এতে মনোনয়নবঞ্চিত মু. মুনির হোসেন ও এ কে এম ফারুক আহম্মেদ তালুকদারসহ উপজেলা, বাউফল পৌরসভা, ১৫টি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের কমিটির শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের দেখা যায়নি।