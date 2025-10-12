বাউফলে পুলিশের স্পিডবোট দেখে নদীতে ঝাঁপ, যুবক নিখোঁজ
পটুয়াখালীর বাউফলে পুলিশ দেখে ট্রলার থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে রাসেল খান (৩৫) নামের এক যুবক নিখোঁজ রয়েছেন। আজ রোববার দুপুর ১২টা পর্যন্ত তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
গতকাল শনিবার সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে তেঁতুলিয়া নদীর কচুয়া এলাকায় পুলিশের স্পিডবোড দেখে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে রাসেল খান নিখোঁজ হন। তিনি উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের বড় ডালিমা গ্রামের বাসিন্দা ইউসুফ খানের ছেলে। রাসেল পেশায় দরজি।
ট্রলারচালক মো. রাকিবের (৩৫) ভাষ্যমতে, গতকাল সন্ধ্যার দিকে তাঁরা চারজন নদী থেকে ইলিশ মাছ কিনে ট্রলারে করে ফিরছিলেন। সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে কচুয়া এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে পুলিশের স্পিডবোড আসতে দেখে রাসেল নদীতে ঝাঁপ দেন। অন্য দুজন লাফ দিয়ে পাশের খেয়া পারাপারের ট্রলারে ওঠেন। পরে পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করেন। কিন্তু রাসেলকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
কালাইয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক আল মামুন প্রথম আলোকে বলেন, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ ধরার অভিযোগে পুলিশের টহল টিম তেঁতুলিয়া নদীর চরওয়াডেল এলাকা থেকে তিন জেলেকে আটক করেছিল। উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মনিরসহ তিন পুলিশ সদস্য স্পিডবোটে করে ওই তিনজনকে ফাঁড়িতে পৌঁছে দেন। পুলিশ সদস্যরা আবার স্পিডবোটে করে ফিরে যাচ্ছিলেন। তখন স্পিডবোট দেখে রাসেল নদীতে ঝাঁপ দেন। তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা অব্যাহত আছে।