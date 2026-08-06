হবিগঞ্জে অনৈতিক কাজে জড়িত থাকায় জামায়াত নেতা দল থেকে বহিষ্কৃত

হবিগঞ্জে অনৈতিক কাজে জড়িত থাকায় জামায়াত নেতা দল থেকে বহিষ্কৃত
অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির নুরুল ইসলামকে (সজল) দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে চুনারুঘাট উপজেলা জামায়াতের এক জরুরি সাংগঠনিক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
নুরুল ইসলামের বাড়ি উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের জারুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তাঁকে বহিষ্কারের বিষয়ে উপজেলা জামায়াতের আমির ইদ্রিস আলী বলেন, ‘নুরুল ইসলাম সজলের বিরুদ্ধে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় স্থানীয় নেতাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।’
এ ব্যাপারে জানতে নুরুল ইসলামের মুঠোফোনে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন কেটে দেন। কিছুক্ষণ পর আবার যোগাযোগ করা হলে তাঁর ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকার প্রতিবন্ধী এক ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে নুরুল ইসলাম সজল অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ আছে। গত মঙ্গলবার গভীর রাতে তিনি ওই নারীর ঘরে প্রবেশ করেন। তখন তাঁর স্বামী চিৎকার শুরু করেন। এ সময় আশপাশের বাড়ির লোকজন এসে নুরুল ইসলামকে হাতেনাতে আটক করেন। পরদিন বুধবার সকালে স্থানীয় জামায়াত নেতারা এসে সুবিচারের আশ্বাস দিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে যান।