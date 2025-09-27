সিলেটে ঝাড়ু হাতে রাস্তায় ডিসি, পৌনে দুই ঘণ্টা চালালেন পরিচ্ছন্নতা অভিযান

সিলেটে ঝাড়ু হাতে রাস্তায় ডিসি, পৌনে দুই ঘণ্টা চালালেন পরিচ্ছন্নতা অভিযান
যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা। মুখে মাস্ক আর হাতে গ্লাভস পরে ঝাড়ু হাতে বর্জ্য অপসারণে রাস্তায় নেমে পড়লেন সিলেটের জেলা প্রশাসক (ডিসি) সারওয়ার আলম। কিছু সরকারি কর্মকর্তা ও সমাজসেবামূলক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও তাঁকে অনুসরণ করেন। সবাই মিলে পৌনে দুই ঘণ্টার মধ্যে আশপাশের এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করলেন।
এ দৃশ্য আজ শনিবার সকাল সাড়ে সাতটার। সিলেট জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও সিটি করপোরেশনের সহযোগিতায় বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে শহর পরিষ্কার রাখতে এমন বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। নগরের সার্কিট হাউসের সামনের অংশ, জালালাবাদ পার্ক ও কিনব্রিজ এলাকায় এ কর্মসূচি করা হয়েছে। এ সময় কয়েক বস্তা আবর্জনা অপসারণ করা হয়।
সকাল সোয়া নয়টা পর্যন্ত চলে এ কর্মসূচি। শুরুতেই জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম ঝাড়ু হাতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে থাকা অন্যরাও তখন ঝাড়ু হাতে রাস্তা পরিষ্কার করেন। সরকারি কর্মকর্তাদের পাশাপাশি স্কাউট, বিডি ক্লিন সিলেটসহ বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরাও পরিচ্ছন্নতা কাজে অংশ নেন। এ সময় জেলা প্রশাসক বলেন, ‘এই শহর আমাদের সবার। পরিচ্ছন্নতা শুরু হোক নিজের কাছ থেকেই।’
টানা পৌনে দুই ঘণ্টা পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিতে ছিলেন সারওয়ার আলম। এ সময় তিনি বলেন, ‘পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর সিলেট গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার। হকারমুক্ত, আবর্জনামুক্ত, সুন্দর সড়ক আর সেতু আমাদের শহরের গর্ব হবে। শহরের মানুষ যদি ছোট ছোট অভ্যাস পরিবর্তন করেন, নিজ জায়গা পরিচ্ছন্ন রাখেন, তবে শহরও স্বাভাবিকভাবে পরিচ্ছন্ন থাকবে।’
সিলেটের জেলা প্রশাসক আরও বলেন, ‘শুধু রাস্তাঘাট নয়, আমাদের মনও পরিষ্কার করতে হবে। প্রকৃতি রক্ষা, শহর পরিচ্ছন্নতা ও সুষ্ঠু নাগরিক দায়িত্ব পালন—এগুলো একসঙ্গে হলে সিলেট হবে আরও পরিচ্ছন্ন, আরও সুন্দর।’