রংপুরে পিস্তল ঠেকিয়ে ছাত্রকে হুমকির অভিযোগ, এনসিপির সদস্যসহ দুজনকে পুলিশে সোপর্দ

রংপুরে পিস্তল ঠেকিয়ে ছাত্রকে হুমকির অভিযোগ, এনসিপির সদস্যসহ দুজনকে পুলিশে সোপর্দ
রংপুরে এক স্কুলছাত্রকে পিস্তল ঠেকিয়ে হুমকির দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) রংপুর মহানগর সমন্বয় কমিটির এক সদস্যসহ দুই যুবকের বিরুদ্ধে। স্থানীয় ছাত্র-জনতা ওই দুই যুবককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। গতকাল সোমবার রাত আটটার দিকে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়–সংলগ্ন পার্কের মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।
পরে ওই দুজনকে ছাড়াতে নগরের তাজহাট থানায় যান এনসিপির নেতারা। চার ঘণ্টা পর গতকাল রাত ১২টার দিকে রংপুর মহানগর পুলিশের উপকমিশনার (অপরাধ) তোফায়েল আহমেদ থানায় এসে পিস্তলসহ দুজনকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেন।
তোফায়েল আহমেদ বলেন, ‘তাদের বিরুদ্ধে হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে মামলা হয়েছে। ওই দুজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আমরা একটা পিস্তল রিকভার (উদ্ধার) করেছি। এটা ফায়ারিং পিস্তল কি না, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত লাগবে। যদি এটা পিস্তল হয়, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দেওয়া হবে।’
গ্রেপ্তার দুজন হলেন এনসিপির রংপুর মহানগর সমন্বয় কমিটির রাগিব হাসনাইন (৩০) ও রাকিবুল ইসলাম ওরফে তুষার (২৮)। রাকিবুল রংপুরে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের বাড়িতে হামলা মামলার ১ নম্বর আসামি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল সোমবার সন্ধ্যা আটটার দিকে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়–সংলগ্ন পার্কের মোড়ের কাওছার একাডেমির সামনে দুই স্কুলছাত্রের মধ্যে বাদানুবাদ হয়। এ সময় এক পক্ষের হয়ে রাগিব ও তুষার ঘটনাস্থলে আসেন।
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী প্রথম আলোকে বলেন, রাকিবুল পিস্তল বের করে এক ছাত্রের মাথায় ঠেকানোর পর এ দৃশ্য দেখে উত্তেজিত ছাত্র-জনতা তাঁদের ঘিরে ফেলে ও মারধর করে পুলিশে দেয়।
ওই ঘটনার পর গতকাল রাতে থানায় গিয়ে দেখা যায়, এনসিপির মহানগর সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী আলাল উদ্দিন কাদেরীসহ অন্য নেতারা থানা ও আশপাশে অবস্থান করছেন। তাঁরা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কক্ষে গিয়ে দুই যুবককে ছাড়িয়ে নেওয়ারও চেষ্টা করেন।
এ সময় আলাউদ্দিন কাদেরী সাংবাদিকদের বলেন, রাগিব এনসিপির সদস্য। রাকিবুল এনসিপির সমর্থক। রাকিবুলের ভাগনেকে পার্কের মোড়ে মারধর করা হয়েছে—এ খবর শুনে তাঁরা সেখানে যান। কিন্তু লোকজন মব সৃষ্টি করে খেলনা পিস্তল দিয়ে তাঁদের পুলিশের হাতে তুলে দেয়।