‘দাওয়াত না দেওয়ায়’ একজনকে মারধর, যুবদলের দুই নেতার বিরুদ্ধে মামলা

‘দাওয়াত না দেওয়ায়’ একজনকে মারধর, যুবদলের দুই নেতার বিরুদ্ধে মামলা
চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় হাডুডু খেলায় দাওয়াত না দেওয়ায় একজনকে মারধর ও টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে যুবদলের দুই নেতার বিরুদ্ধে। গতকাল শুক্রবার রাতে ভুক্তভোগী ফুলচাঁন বর্মণ মতলব উত্তর থানায় এ ঘটনায় মামলা করেন। মামলায় যুবদল নেতা মাহবুব মিজি ও মো. সালাম মিজিসহ তিনজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গত বৃহস্পতিবার বিকেলে ষাটনল এলাকায় মৎস্য বিভাগের উদ্যোগে একটি প্রীতি হাডুডু খেলা হয়। খেলায় ফুলচাঁন বর্মণ ও মহাবীর বর্মণের দুটি দল অংশ নেয়। খেলা শেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদা কুলসুম পুরস্কার বিতরণ করেন। অতিথিরা চলে যাওয়ার পর ষাটনল ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি মাহবুব মিজি ও সহসভাপতি মো. সালাম মিজি ফুলচাঁনকে ডেকে পাশের একটি নির্জন স্থানে নিয়ে যান। দাওয়াত না দেওয়ার অভিযোগ তুলে তাঁকে কিল–ঘুষি ও লাঠি দিয়ে মারধর করেন এবং পকেট থেকে ১২ হাজার ৫০০ টাকা ছিনিয়ে নেন। ইমাম হোসেন খান নামের আরেকজনকেও মারধর করা হয়।
ফুলচাঁনের অভিযোগ, দাওয়াত দেওয়া না–দেওয়ার বিষয়টি মৎস্য কার্যালয়ের। দাওয়াতের অজুহাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দেখিয়ে ওই দুই নেতা তাঁদের ওপর হামলা চালান এবং মারধর করেন। ঘটনাটি কাউকে না জানানোরও হুমকি দেন।
অভিযুক্ত দুই যুবদল নেতার সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সূত্র জানায়, ঘটনার পর থেকে তাঁরা এলাকায় নেই।
উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক রাশেদ জামান বলেন, ঘটনাটি দুঃখজনক। নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজয় কুমার দাস বলেন, দাওয়াত দেওয়া বা না দেওয়ার বিষয়টি মৎস্য বিভাগের। জেলেদের ওপর হামলা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।
মতলব উত্তর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল হক বলেন, মারধর ও টাকা ছিনতাইয়ের আইনে করা মামলাটির তদন্ত চলছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।