চট্টগ্রাম বোর্ড
এসএসসি পরীক্ষা পুনর্নিরীক্ষণের ফলে অসংগতি, এক মাস পর কমিটি
চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে ২০২৫ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় পুনর্নিরীক্ষণের ফলে অসংগতির অভিযোগ ওঠায় তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হওয়ার পর আজ বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে কমিটি গঠন করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বোর্ড সচিব এ কে এম সামছু উদ্দিন আজাদ। আরও এক মাস আগে পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করা হয়েছিল।
বোর্ড জানায়, বোর্ডের হিসাব ও নিরীক্ষা শাখার উপপরিচালক মুহাম্মদ একরামূল হককে প্রধান করে তিন সদস্যের কমিটি অনুমোদন করা হয়েছে। কমিটির বাকি দুই সদস্য হলেন বোর্ডের উপসচিব মোহাম্মদ মোরশেদ আলম এবং সহকারী কলেজ পরিদর্শক আবুল কাশেম মো. ফজলুল হক। কমিটিকে আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।
বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের পর ফলে অসংগতির অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে বোর্ডের কর্মকর্তাদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেন বোর্ড চেয়ারম্যান ইলিয়াছ উদ্দিন আহাম্মদ। তদন্ত কমিটির প্রধান ও বোর্ডের হিসাব ও নিরীক্ষা শাখার উপপরিচালক মুহাম্মদ একরামূল হক প্রথম আলোকে বলেন, ‘আগামী ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। তদন্ত শেষে নির্ধারিত সময়ে প্রতিবেদন দিতে পারব বলে আশা করছি।’
এর আগে গত ১০ আগস্ট এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করা হয়। পুনর্নিরীক্ষণে ১ হাজার ৬৬৯ জনের ফল পরিবর্তন হয়েছে। খাতায় নম্বর পরিবর্তন হয়েছে ১ হাজার ৭৪২ জনের। জিপিএ পরিবর্তন হয়েছে ৬৪৬ জনের। ফেল থেকে পাস করেছে ৬৪ জন। নতুন জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬৫ জন। নতুন ফল অনুযায়ী চট্টগ্রামে এবার পাস করেছে ১ লাখ ১ হাজার ২৪৫ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১১ হাজার ৯০৮ জন।
গত ১০ জুলাই এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এর পরদিন অর্থাৎ ১১ জুলাই থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছে শিক্ষার্থীরা। ১০ জুলাইয়ের ফলাফল অনুযায়ী, পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১ হাজার ১৮১ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছিল ১১ হাজার ৮৪৩ জন। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে চট্টগ্রাম ছাড়া কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় সব মিলিয়ে এবার পরীক্ষার্থী ছিল ১ লাখ ৪১ হাজার ৩৩ জন।