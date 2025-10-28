রাজশাহীতে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের সামনে কটূক্তিমূলক ভিডিও, তরুণী গ্রেপ্তার
রাজশাহীতে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের সামনে জুলাই আন্দোলন ও জুলাই যোদ্ধাদের নিয়ে কটূক্তিমূলক ভিডিও ধারণ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেই ভিডিও পোস্ট করার অভিযোগে শেখ মিফতা ফাইজা (১৯) নামের এক তরুণীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়েছে।
গতকাল সোমবার রাতে জেলার গোদাগাড়ী থানা এলাকা থেকে ফাইজাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি নাটোর সদর থানার দিঘাপাতিয়া এলাকার মোশারফ হোসেনের মেয়ে। রাজশাহী মহানগর পুলিশের (আরএমপি) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি ফাইজা নগরের সিঅ্যান্ডবি মোড়ে অবস্থিত জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে জুলাই আন্দোলন ও যোদ্ধাদের নিয়ে কটূক্তি ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। এ সময় তিনি শেখ হাসিনার ছবি দেখিয়ে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেন। এ ঘটনার ভিডিও ধারণ করে তিনি ফেসবুকে পোস্ট করলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
পুলিশের ভাষ্য, ফাইজার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও জননিরাপত্তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত। তিনি নিষিদ্ধঘোষিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় কর্মী এবং সংগঠনটির পক্ষে নিয়মিত পোস্ট, ছবি ও ভিডিও শেয়ার করতেন। এ ছাড়া টেলিগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপসহ বিভিন্ন গ্রুপে সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন।
পুলিশ জানায়, ২৫ অক্টোবর এক ব্যক্তি বিষয়টি মহানগর গোয়েন্দা পুলিশকে (ডিবি) জানান। ওই দিনই ডিবি অভিযানে নামলে ফাইজা কৌশলে পালিয়ে যান। পরে গতকাল গোয়েন্দা পুলিশ ও কাঁকনহাট পুলিশ ফাঁড়ির একদল পুলিশ গোদাগাড়ী থানার পাকড়ী গোয়ালপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী বলে স্বীকার করেছেন।
মহানগর পুলিশের উপকমিশনার (মিডিয়া) মো. গাজিউর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় ফাইজার বিরুদ্ধে নগরের রাজপাড়া থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়েছে। আজ বিকেলে তাঁকে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে।