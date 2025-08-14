চাঁদপুরের মেঘনায় সিমেন্টের বস্তা নিয়ে ডুবল জাহাজ

চাঁদপুরের মেঘনায় সিমেন্টের বস্তা নিয়ে ডুবল জাহাজ
চাঁদপুর সদর উপজেলার মেঘনা নদীতে ১৮ হাজারের বেশি বস্তা সিমেন্টসহ একটি লাইটার জাহাজ ডুবে গেছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোর পৌনে পাঁচটার দিকে দোকানঘর এলাকাসংলগ্ন নদীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় স্থানীয় জেলেদের সহায়তায় প্রাণে রক্ষা পান জাহাজটির আট কর্মকর্তা-কর্মচারী।
ডুবে যাওয়া জাহাজটির নাম চাঁদতারা-৮। এটি মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুর এলাকায় শাহ সিমেন্টের কারখানা থেকে ১৮ হাজার ৫০০টি সিমেন্টের বস্তা নিয়ে যশোরের দিকে যাচ্ছিল।
চাঁদতারা-৮ জাহাজের মাস্টার মামুন শেখ বলেন, যশোরে যাওয়ার পথে গতকাল রাতে জাহাজটি দোকানঘর এলাকায় নোঙর করে রাখা হয়। এর পাশেই জামান নামের আরেকটি জাহাজও নোঙর করা ছিল। আজ ভোর সাড়ে চারটায় চাঁদতারা-৮ জাহাজটি যশোরের উদ্দেশে রওনা হয়। একপর্যায়ে নদীর স্রোতের টানে পাশের জাহাজের সঙ্গে চাঁদতারার ধাক্কা লাগে। এতে জাহাজটি বাঁ দিকে কাত হয়ে মালামালসহ ডুবে যায়।
চাঁদপুর নৌ থানার উপপরিদর্শক বিল্লাল হোসেন আজ বেলা তিনটার দিকে বলেন, ‘এ পর্যন্ত ডুবে যাওয়া জাহাজের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ জানানো হয়নি। তবে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষ সেখানে উদ্ধার অভিযান চালাবে।’