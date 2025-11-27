জেলা

মুন্সিগঞ্জে পূর্ববিরোধের জেরে যুবককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জ
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় পূর্ববিরোধের জেরে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত যুবকের নাম জয় সরকার (২৮)। তিনি চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামের জামাল সরকারের ছেলে। জয়ের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আধিপত্য ও পূর্ববিরোধের জেরে চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামের জামাল সরকারের পরিবারের সঙ্গে মো. হাসান ওরফে বেকু হাসান, নান্নু ও লালুদের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। এ নিয়ে কয়েক দফায় হামলার শিকার হন জামাল সরকারের পরিবারের সদস্যরা। দুই পক্ষের মধ্যে একাধিকবার মারামারির ঘটনাও ঘটে। এ বিরোধের জেরে গতকাল রাত আটটার দিকে চৌদ্দকাউনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকায় হাসানের নেতৃত্বে কয়েকজন জয় সরকারের ওপর হামলা চালান। হামলাকারীরা জয়কে দা দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেন। জয়ের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যান। পরে উদ্ধার করে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নূরে আলম জিকু বলেন, গতকাল রাত নয়টার দিকে জয় নামের ওই যুবককে হাসপাতালে আনা হয়। চিকিৎসা শুরুর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন ছিল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

নিহত জয়ের বাবা জামাল সরকার বলেন, ‘তিন বছর আগে হাসান-লালুরা আমার পা ভেঙে দিয়েছিল। চলতি বছরের ১১ মে হাসানের নেতৃত্বে ৩০ থেকে ৪০ জন আমাদের বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট করে। এর আগেও ২০২৪ সালের ৭ অক্টোবর হাসান-লালুর লোকজন আমাদের গ্রামের বাউলগানের আসরে হামলা চালায়। তখন আমাদের পক্ষের একজনের কবজি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গতকাল আমার ছেলেকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। আমি বিচার চাই।’

এ বিষয়ে গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার আলম আজাদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘যত দূর জানতে পেরেছি, পূর্ববিরোধের জেরে জয়কে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় নৌডাকাত নয়ন-পিয়াসসহ লালু, হাসানরা জড়িত। খুনিরা নয়ন-পিয়াস বাহিনীর সদস্য। তাদের হাতে সব ধরনের অস্ত্র রয়েছে। তাদের গ্রেপ্তারে যৌথ অভিযান চালানো হবে।’

