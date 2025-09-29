খুঁটি থেকে তার টেনে সংযোগ নেওয়ার চেষ্টা, বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

খুঁটি থেকে তার টেনে সংযোগ নেওয়ার চেষ্টা, বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই ভাইয়ের মৃত্যু
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার দুপুরে উপজেলার চলবলার হাজীটারী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন একই এলাকার নূর ইসলাম (৫০) ও তাঁর ভাই দেলোয়ার হোসেন (৪২)। এ সময় তাঁদের ভাতিজা ইয়াসিন আলী আহত হন। তিনি চিকিৎসাধীন আছেন।
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে নিজেদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছিলেন নূর ও দেলোয়ার। সম্প্রতি সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁরা দুপুরের দিকে নিজ উদ্যোগে বাড়ি–সংলগ্ন একটি বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে সরাসরি তার টেনে সংযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেন। হঠাৎ অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নূর ও দেলোয়ার ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হন। এ সময় তাঁদের ভাতিজা ইয়াসিনও আহত হন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে ওই দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক।
বিষয়টি নিশ্চিত করে চলবলা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আলাল হোসেন বলেন, দুই ভাইয়ের এমন মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
এ ঘটনায় কালীগঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হয়েছে বলে জানান কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকির হোসেন। তিনি বলেন, পরিবারের লিখিত আবেদন ও মৃত্যুর বিষয়টি নিয়ে কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ দুটি দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বৈদ্যুতিক যেকোনো কাজ যেন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ মানুষ না করতে যান—এ জন্য সংশ্লিষ্টদের সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে।