জেলা

সাভারে বৃষ্টির পানির জলাবদ্ধতা নিরসনে মহাসড়কে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
সাভার
জলাবদ্ধতা নিরসনে সাভারের রাজ ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিক্ষোভ। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তোলাছবি: প্রথম আলো

ঢাকার সাভারের রাজ ফুলবাড়িয়া, শোভাপুরসহ কয়েকটি এলাকায় বৃষ্টির পানির জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ কর্মসূচি শুরু করেন তাঁরা।

অবরোধ কর্মসূচির কারণে মহাসড়কটির দুটি লেনে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী, চালক ও সংশ্লিষ্টরা। ঘণ্টাখানেক অবরোধের পর বেলা ১১টার দিকে তাঁদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

বিক্ষোভকারীরা জানান, উপজেলার রাজ ফুলবাড়িয়া, শোভাপুর ও এর আশপাশের কয়েকটি এলাকায় বৃষ্টির পানিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন বাসিন্দারা। সম্প্রতি ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশের একটি জায়গা ভরাট করে ফেলা হয়। সেখানে এসব এলাকার পানি জমা হতো। জায়গাটি ভরাট হওয়ায় পানি নিষ্কাশন বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে বৃষ্টির পানি জমে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে।

মো. সেলিম নামের একজন জানান, এক ব্যক্তি বালু ফেলে ওই জায়গা ভরাট করে পানি বের হওয়ার রাস্তা ব্লক করে দিয়েছেন। ফলে নর্দমার পানি বের হতে পারছে না। কয়েক মাস ধরেই এই সমস্যা। আজ বৃষ্টি হওয়ায় বাড়িতে পানি জমছে।

মো. সালাহউদ্দিন নামের আরেক ব্যক্তি জানান, ৩-৪টি এলাকার পানি বের হয়—এমন একটি সরকারি জায়গায় থাকা কালভার্টে বালু ফেলে বন্ধ করে দিয়েছেন এক ব্যক্তি। এ কারণে পানি বের হতে না পারায় এলাকাগুলোর কয়েক হাজার বাসিন্দা ভোগান্তিতে পড়েছেন।

সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, প্রায় এক ঘণ্টা পর বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে বিষয়টি জানার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন সাভারের ইউএনও আবুবকর সরকার। তিনি বলেন, যে জায়গাটি ভরাট করায় জলাবদ্ধতা তৈরী হয়েছে, সেখানে একপাশ দিয়ে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে কাজও শুরু হয়েছে। সেখানে কোনো সরকারি জায়গা থাকলে, সেটিও উদ্ধার করা হবে। উভয়পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যাটির স্থায়ী সমাধানে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন