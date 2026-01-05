আগামীতে দেশ কীভাবে চলবে জনগণকেই সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে: আলী ইমাম মজুমদার
আগামীতে দেশ কীভাবে চলবে জনগণকেই সেই সিদ্ধান্ত গণভোটের মাধ্যমে নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্য ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার। অন্তর্বর্তী সরকার সারা দেশে উৎসবমুখর পরিবেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট দেখতে চায় বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।
আজ সোমবার দুপুর ১২টার দিকে গণভোট নিয়ে সারা দেশে প্রচারণার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করা ভোটের গাড়ির কুমিল্লা জেলায় কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেন। কুমিল্লার টাউন হল মাঠে ভোটের গাড়ি সুপার ক্যারাভানের কার্যক্রম শুরু হয়।
আলী ইমাম মজুমদার বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে অংশগ্রহণমূলক একটি নির্বাচন দেখতে পাইনি। বিশেষ করে বর্তমানে যাঁদের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছর, তাঁদের অনেকেই আজও ভোট দিতে পারেননি। তবে সেই পরিস্থিতির অবসান আল্লাহর রহমতে ঘটতে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি অবসানের জন্য সরকার অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে, যাতে দেশের মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জনগণের সর্বাত্মক নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।’
অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের সংবিধান বলছে, এই প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ, জনগণের হাতেই সকল ক্ষমতা। তাই আগামীতে দেশ কীভাবে চলবে জনগণকেই সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে গণভোটের মাধ্যমে। আর কারা দেশ চালাবে, জনগণ সেই সিদ্ধান্ত নেবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে। নির্বাচন সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নির্বাচন নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে সরকারের প্রচারণার অংশ হিসেবে এই ভোটের গাড়ি আজকে কুমিল্লায় এসেছে। এটি শুধু জেলা সদরে নয়, বিভিন্ন উপজেলাগুলোতেও যাবে গণভোট ও সংসদ নির্বাচনের বিষয়ে মানুষকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে।’
প্রশাসন একটি দলের দিকে ঝুঁকে গেছে—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে আলী ইমাম মজুমদার বলেন, ‘সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর বার্তা হচ্ছে প্রশাসন নিরপেক্ষ থাকবে। আমরা আশা করছি, প্রশাসন নিরপেক্ষ ভূমিকার মাধ্যমে সেটির প্রমাণ দেবে।’
কুমিল্লা জেলা প্রশাসক মু. রেজা হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) রাশেদুল হক চৌধুরী। এ সময় জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশের অন্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।
আলী ইমাম মজুমদারের বক্তব্যের পরে ভোটের গাড়ি থেকে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের ভিডিও বার্তা প্রচার করা হয়। এরপর প্রচারণার অংশ হিসেবে প্রদর্শিত হয় গণভোট ও সংসদ নির্বাচন–সংক্রান্ত ভিডিও, জুলাই গণ–অভ্যুত্থানবিষয়ক তথ্য ও প্রামাণ্যচিত্র।
সরেজমিনে দেখা যায়, কুমিল্লার টাউন হল মাঠে ভোটের গাড়ির (সুপার ক্যারাভান) কার্যক্রম দেখতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষজন ভিড় করছেন। সেখানে থাকা মন্তব্য বোর্ড এবং মন্তব্য বাক্সে মানুষ নিজেদের মতামত জানাচ্ছেন। এই কার্যক্রমে তরুণদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কেউ নিজের মতামত বোর্ডে প্রকাশ্যে লিখেছেন। আবার কেউ ছোট কাগজে নিজের মতামত লিখে বাক্সে ফেলেছেন।
প্রসঙ্গত, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদের বিষয়ে গণভোট নিয়ে সারা দেশে প্রচারণার লক্ষ্যে গত ২২ ডিসেম্বর থেকে যাত্রা শুরু করেছে ১০টি ভোটের গাড়ি ‘সুপার ক্যারাভান’। ২২ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সুপার ক্যারাভানের যাত্রা শুরু হয়।