হবিগঞ্জে মাকে হত্যায় মৃত্যুদণ্ড পাওয়া ছেলেকে ২০ বছর পর গ্রেপ্তার

হবিগঞ্জে মাকে হত্যায় মৃত্যুদণ্ড পাওয়া ছেলেকে ২০ বছর পর গ্রেপ্তার
হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে এক নারীকে গলা কেটে হত্যার মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ছেলেকে ২০ বছর পর সিলেট থেকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল রোববার রাতে সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার পূর্ব জাফলং থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম ফজল মিয়া। তিনি হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার আদিত্যপুর গ্রামের বাসিন্দা।
র্যাব সূত্রে জানা গেছে, ২০০৫ সালের ২৯ অক্টোবর নিজের বাড়িতে মা আঙ্গুরা বেগমকে গলা কেটে হত্যা করেন ফজল মিয়া। এ সময় আঙ্গুরার দেহ ঘরে ও মাথা ঘরের বাইরে রেখে পালিয়ে যান তিনি। এ ঘটনায় আঙ্গুরার আরেক ছেলে আবদুর রশিদ নবীগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। ওই মামলায় হবিগঞ্জ আদালত ফজলকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তবে ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিলেন ফজল। হত্যাকাণ্ডের ২০ বছর পর র্যাব অভিযান চালিয়ে গোয়াইনঘাটের পূর্ব জাফলং এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
র্যাব-৯–এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এম শহিদুল ইসলাম বলেন, পরবর্তী আইনি ব্যবস্থার জন্য গ্রেপ্তার ফজল মিয়াকে নবীগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।