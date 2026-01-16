আচরণবিধি লঙ্ঘন
গাজীপুর-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী এম মঞ্জুরুল করিমকে নোটিশ
আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে গাজীপুর-২ আসনের বিএনপিদলীয় প্রার্থী এম মঞ্জুরুল করিমকে (রনি) কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান ও সিভিল জজ মাসুমা রহমান ওই শোকজ নোটিশ দেন।
এম মঞ্জুরুল করিম গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রকাশিত একটি ভিডিও ও বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রের ভিত্তিতে অভিযোগ ওঠে যে গাজীপুর-২ আসনের বিএনপিদলীয় প্রার্থী এম মঞ্জুরুল করিম প্রতীক বরাদ্দের আগেই নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি গাজীপুর সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন এলাকায় মতবিনিময় সভার নামে ধানের শীষের ভোট চেয়ে বক্তব্য দেন এবং প্রচার কার্যক্রম চালান।
এ বিষয়ে গাজীপুর জেলা প্রশাসক ও নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত নোটিশে বলা হয়েছে, ‘এম মঞ্জুরুল করিম ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দ হওয়ার পূর্বে গাজীপুর সদর এর সিটি করপোরেশন, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, মহল্লাসহ বিভিন্ন এলাকায় শোকসভার নামে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য ও প্রচার–প্রচারণা চালাচ্ছেন। ফেসবুক পেজ দৃষ্টে দেখা যাচ্ছে যে আপনি বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে কৌশলে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য প্রচারণা চালাচ্ছেন। মিলাদ মাহফিল ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কৌশলে ধানের শীষের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে আসছেন। উক্ত প্রচার–প্রচারণার ফেসবুক লিংক, ভিডিও এবং স্ক্রিনশট অত্র কমিটির গোচরীভূত হয়েছে। আপনার এইরূপ প্রচার–প্রচারণা সুস্পষ্টভাবে সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫–এর ৩, ১৬, ১৮, ২৭ বিধি পরিপন্থী এবং নির্বাচনী আচরণবিধির লঙ্ঘনের শামিল।’
নোটিশে এম মঞ্জুরুল করিমকে আগামী রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় সিভিল জজ অতিরিক্ত আদালত (টঙ্গী, গাজীপুর) বরাবর সশরীর হাজির হয়ে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।