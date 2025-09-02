কক্ষে পড়ে ছিল স্ত্রীর গলাকাটা লাশ, পাশের কক্ষে ঝুলন্ত অবস্থায় স্বামী

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী
কক্ষে পড়ে ছিল স্ত্রীর গলাকাটা লাশ, পাশের কক্ষে ঝুলন্ত অবস্থায় স্বামী
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে এক গৃহবধূর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। একই বাড়ির আরেক কক্ষ থেকে গুরুতর আহত স্বামীকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে উপজেলার চরপাথরঘাটা ইউনিয়নের ইছানগর ৭ নম্বর ওয়ার্ডের হাজি আর্বান আলী সড়কে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত গৃহবধূ রেশমা আক্তার (১৯)। তিনি নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার চরজব্বর থানার মো. ইউসুফের মেয়ে। আহত স্বামী মো. ইব্রাহীম (২০)। তাঁদের সংসারে আট মাস বয়সী একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। ইব্রাহীমের বাড়ি সিলেটে।
নিহতের পরিবারের সদস্যরা জানান, নিজেদের পছন্দে বছরখানেক আগে রেশমা ও ইব্রাহীমের বিয়ে হয়। এরপর তাঁরা আলাদা বসবাস করছিলেন। গত ২০ আগস্ট তাঁরা বেড়াতে আসেন কর্ণফুলী উপজেলায় রেশমার ফুফু পেয়ারি বেগমের বাসায়। তাঁদের একটি কক্ষে থাকতে দেওয়া হয়। পেয়ারি বেগম ও তাঁর স্বামী দুজনেই চাকরিজীবী।
আজ সন্ধ্যায় চাকরি থেকে ফিরে এসে দরজা বন্ধ পান পেয়ারি ও তাঁর স্বামী। পরে এক কক্ষে রেশমার গলাকাটা লাশ এবং আরেক কক্ষে টিনের আড়ায় ঝুলন্ত অবস্থায় ইব্রাহীমকে দেখতে পান তাঁরা।
খবর পেয়ে কর্ণফুলী থানা–পুলিশ গিয়ে রেশমার লাশ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ইব্রাহীমকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শরীফ প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চলছে।