যশোরে সড়কের ওপর পড়ে ছিল ব্যবসায়ীর লাশ

যশোরে সড়কের ওপর পড়ে ছিল ব্যবসায়ীর লাশ
যশোরের অভয়নগর উপজেলায় ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার আমডাঙ্গা গ্রামের জিরার বিল এলাকায় সড়কের ওপর থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
নিহত ব্যক্তির নাম সিরাজুল ইসলাম (৫০)। তিনি যশোর সদর উপজেলার চাঁচড়া গ্রামের মোন্তাজ সরদারের ছেলে। তিনি অভয়নগর উপজেলার কাপাসহাটি গ্রামে ভাড়া বাসায় থাকতেন; জমি লিজ নিয়ে ঘের তৈরি করে মাছের চাষ করতেন।
এলাকাবাসী জানান, গতকাল রাতে আমডাঙ্গা গ্রামের জিরার বিলের মধ্যে সড়কের ওপর এক ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে রাত ১০টার দিকে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে।
পুলিশ জানায়, নিহত ব্যক্তির শরীরের কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এস এম নুরুজ্জামান বলেন, আজ রোববার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তাঁর শরীরের কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।