সিলেটে দুই উপদেষ্টার গাড়ি আটকে বিক্ষোভের মামলায় ছাত্রদল ও যুবদলের চার নেতা কারাগারে

প্রতিনিধি
সিলেট
কারাগারপ্রতীকী ছবি

সিলেটে দুই উপদেষ্টার গাড়িবহর আটকে বিক্ষোভের ঘটনায় করা মামলায় ছাত্রদল ও যুবদলের চার নেতাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে এ আদেশ দেন সিলেট জেলা ও দায়রা জজ আদালত। এর আগে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন আসামিরা।

কারাবন্দী নেতারা হলেন গোয়াইনঘাটের পূর্ব জাফলং ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি আজির উদ্দিন, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি সুমন শিকদার, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমদ, উপজেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক জাহিদ খান। জাহিদ খান সম্প্রতি দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন।

বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করে সিলেট জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) আশিক উদ্দিন বলেন, ওই চারজন উচ্চ আদালত থেকে চার সপ্তাহের জামিনে ছিলেন। জামিন শেষে আজ সোমবার আদালতে আত্মসমর্পণ করে আবার জামিন আবেদন করেন। পরে আদালত তাঁদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

১৪ জুন সকালে জাফলং এলাকা পরিদর্শনে যান পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদবিষয়ক উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। ফেরার পথে গোয়াইনঘাটের বল্লাঘাট এলাকায় তাঁদের গাড়িবহর আটকে দেন বালু-পাথর ব্যবসায়ী ও শ্রমিকেরা। এ সময় জাফলংসহ সিলেটের পাথর কোয়ারিগুলো চালুর দাবিতে স্লোগান দেন তাঁরা। এ ঘটনায় করা মামলায় ৯ জনের নাম উল্লেখের পাশাপাশি ১০০-১৫০ জনকে অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করা হয়।

এ ঘটনার পরদিন ১৫ জুন রাতে গোয়াইনঘাট থানার উপপরিদর্শক ওবায়েদ উল্লাহ বাদী হয়ে একটি মামলা করেন। মামলায় সরকারি কাজে বাধাদান, গাড়ি আটক ও অবরোধের অভিযোগ আনা হয়। এতে ৯ জনের নাম উল্লেখের পাশাপাশি ১০০-১৫০ জনকে অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করা হয়।

