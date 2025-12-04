পর্যটক সেজে অটোরিকশা ছিনতাইকারী চক্রের সাত সদস্য গ্রেপ্তারের পর কারাগারে
পর্যটকের ছদ্মবেশে অটোরিকশা ছিনতাইকারী চক্রের সাত সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
পৃথক অভিযান চালিয়ে ওই সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিরা হলেন পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার নাসির উদ্দিন (৩৯) ও শাহিন হাওলাদার (২২); বরগুনার আমতলী উপজেলার জাকির হোসেন (৪৫); বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার লিটন আকন (৫৭); পটুয়াখালী সদরের জসিম হাওলাদার (৩৮) ও আবুল বাশার (৩৫) এবং দুমকী উপজেলার রাহাত হাওলাদার (২৬)।
পটুয়াখালীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মোহাম্মদ সাজেদুল ইসলাম সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ৩০ নভেম্বর রাতে কুয়াকাটা সৈকতে ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে মো. মুছা নামের এক ব্যক্তির অটোরিকশা ভাড়া নেন ছিনতাইকারী ব্যক্তিরা। পরে তাঁরা মুছাকে কুয়াকাটার মম্বিপাড়া এলাকায় নিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করেন এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে জখম করে অটোরিকশাটি ছিনতাই করেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করে।
সাজেদুল ইসলাম বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ ও মুঠোফোনের অবস্থান বিশ্লেষণ করে প্রথমে নাসির, শাহিন, জাকির ও লিটনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ছিনতাই করা অটোরিকশাটি বিক্রির জন্য জসিম, বাশার ও রাহাতের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে তাঁদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানের সময় রাহাতের বাড়ির আঙিনা থেকে বিভিন্ন সময় ছিনতাই করা চারটি অটোরিকশা উদ্ধার করা হয়।
আজ দুপুরে গ্রেপ্তার হওয়া সাতজনকে আদালতে হাজির করা হলে তাঁরা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। পরে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়। চক্রটি হত্যাসহ বড় কোনো অপরাধে জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।