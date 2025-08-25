ভাঙা ছিল রেললাইন, লাল কাপড়ে ট্রেন থামালেন স্থানীয় লোকজন

ভাঙা ছিল রেললাইন, লাল কাপড়ে ট্রেন থামালেন স্থানীয় লোকজন
দ্রুতগতিতে ছুটে আসছিল একটি ট্রেন। এমন সময় স্থানীয় লোকজন দেখলেন, রেললাইন প্রায় সাত ইঞ্চি ভাঙা। বিপদ আঁচ করতে পেরে তাঁরা লাল কাপড় ওড়ালে ট্রেনটি ভাঙা রেললাইনের আগেই থেমে যায়। দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় ট্রেনটি।
আজ সোমবার সন্ধ্যা ছয়টার পর জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার জামালগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এ ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় এক ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। পরে ভাঙা রেললাইনে বস্তা গুঁজে দিয়ে ট্রেনটি পার হয়।
আক্কেলপুর রেলস্টেশনমাস্টার রেহেনা পারভীন বলেন, রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা চিলাহাটিগামী বরেন্দ্র এক্সপ্রেস ট্রেনটি ৫টা ৫৪ মিনিটে আক্কেলপুর ছেড়ে যায়। পথে জামালগঞ্জ রেলস্টেশনের উত্তর দিকে ৩০৯/০ নম্বর পিলারের কাছে প্রায় ৭ ইঞ্চি পরিমাণ রেললাইন ভাঙা দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন লাল কাপড় ওড়ান। সংকেত পেয়ে লোকোমাস্টার (চালক) ট্রেনটি থামান। এরপর ভাঙা রেললাইনে বস্তা গুঁজে দেওয়া হলে ট্রেনটি চলে যায়। এতে প্রায় এক ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। রেললাইন সংস্কারের কাজ চলছে বলে জানান তিনি।
প্রত্যক্ষদর্শী রাজু আহম্মেদ বলেন, ‘আমরা কয়েকজন রেললাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। জামালগঞ্জ স্টেশনের কাছাকাছি স্থানে রেললাইন ভাঙা দেখি। কিছুক্ষণ পর ট্রেন আসা দেখে আশপাশের লোকজন এসে তাৎক্ষণিকভাবে লাল কাপড় ওড়ান। সংকেত পেয়ে ট্রেনটি ভাঙা রেললাইনের আগেই থেমে যায়।’
ওই ট্রেনের যাত্রী সাইফুল আলম বলেন, ‘আমি বরেন্দ্র এক্সপ্রেস ট্রেনে সান্তাহার থেকে জয়পুরহাট যাচ্ছিলাম। জামালগঞ্জ রেলস্টেশনের কাছাকাছি স্থানে এসে হঠাৎ চলন্ত ট্রেনটি থেমে যায়। নিচে নেমে দেখি রেললাইন ভাঙা। অনেক পর ট্রেনটি ধীরে ধীরে ভাঙা রেললাইন পার হয়েছে।’