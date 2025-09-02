সিলেটে বিএসএফের গুলিতে নিহত যুবকের লাশ তিন দিন পর হস্তান্তর
সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার ডোনা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে নিহত হওয়ার তিন দিন পর এক বাংলাদেশি যুবকের লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে সীমান্ত এলাকায় বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠকের পর লাশ হস্তান্তর করা হয়।
নিহত আবদুর রহমান (২৫) উপজেলার বড়চাতল পূর্ব গ্রামের মৃত খলিলুর রহমানের ছেলে। গত শুক্রবার দুপুরের দিকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন আবদুর রহমানসহ কয়েকজন। সেখান থেকে মহিষ কিনে বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে ফিরে আসার পথে তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় বিএসএফ। এতে সীমান্তের ভারত অংশে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন আবদুর রহমান।
ঘটনাটি পরদিন শনিবার জানাজানি হয়। তখন পর্যন্ত ভারতের অভ্যন্তরে লাশটি ফেলে রাখা হয়েছিল। খবর পেয়ে পুলিশ সীমান্তের ওই এলাকায় যায়। পরে বিএসএফ ও বিজিবির পতাকা বৈঠকের পর গভীর রাতে লাশটি নিয়ে যায় মেঘালয় পুলিশ। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্ত করে গতকাল রাতে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে লাশ হস্তান্তর করা হয়।
কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল আউয়াল বলেন, ঘটনার তিন দিন পর গতকাল দিবাগত রাত দুইটার দিকে বিজিবি ও বিএসএফের পতাকা বৈঠক শেষে কানাইঘাট থানা-পুলিশের উপস্থিতিতে বাক্সবন্দী লাশ হস্তান্তর করা হয়। এ সময় ভারতের মেঘালয় পুলিশও উপস্থিত ছিল। পরে আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে রাতেই লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে তাঁর নিজ গ্রামে জানাজা হওয়ার কথা রয়েছে।