কুমিল্লায় বুকে রড ঢুকিয়ে নির্মাণশ্রমিককে হত্যা, সহকর্মীকে ধরে পুলিশে সোপর্দ

কুমিল্লায় বুকে রড ঢুকিয়ে নির্মাণশ্রমিককে হত্যা, সহকর্মীকে ধরে পুলিশে সোপর্দ
কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলায় কর্মক্ষেত্রে বাগ্বিতণ্ডার জেরে ফরহাদ হোসেন (২০) নামের এক নির্মাণশ্রমিককে বুকে রড ঢুকিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে সহকর্মীর বিরুদ্ধে। সোমবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে উপজেলার লক্ষ্মণপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর অভিযুক্ত তরুণকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
নিহত ফরহাদ হোসেন উপজেলার বানঘর গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে। অভিযুক্ত তরুণের নাম মাহফুজ আলম। তিনি উপজেলার সাইকচাইল গ্রামের বাসিন্দা।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ফরহাদ হোসেন ও মাহফুজ আলম দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে রাজমিস্ত্রির কাজ করে আসছিলেন। সোমবার লক্ষ্মণপুর বাজারে একটি ভবনের কাজ চলাকালীন দুজনের মধ্যে টাকাপয়সাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বাগ্বিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে ফরহাদের বুকের ভেতরে রড ঢুকিয়ে দিয়ে মাহফুজ দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। পরে স্থানীয় লোকজন ফরহাদকে উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার সময় পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।
এরপর ফরহাদের মরদেহ ফের লক্ষ্মণপুর বাজারে নিয়ে আসা হয়। এ ঘটনায় ওই এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।
এদিকে ঘটনার পর অভিযুক্ত তরুণ মাহফুজ আলম পালিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ্মণপুর এলাকার স্থানীয় লোকজন তাঁকে আটক করেন। এ সময় তাঁকে মারধর করা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে। পরে তাঁকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।
রাত সাড়ে ১০টার দিকে মনোহরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপুল চন্দ্র দে প্রথম আলোকে বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী ও মনোহরগঞ্জ থানা–পুলিশের সদস্যরা কাজ করছেন। ফরহাদের মরদেহ উদ্ধার করার প্রক্রিয়া চলছে। মঙ্গলবার সকালে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে।
এ ঘটনায় অভিযুক্ত মাহফুজকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে উল্লেখ করে ওসি আরও বলেন, হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য কারণ পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। তবে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছেন, তাঁদের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।