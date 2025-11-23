যশোর সীমান্তে ১৫ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করল বিএসএফ
অবৈধভাবে ভারতে বসবাসের অভিযোগে আটক ১৫ বাংলাদেশিকে যশোরের বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। অপর দিকে চৌগাছায় অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে নারী ও শিশুসহ ১০ জনকে আটক করেছে বিজিবি।
গতকাল শনিবার রাত আটটার দিকে বেনাপোলের রঘুনাথপুর সীমান্তপথে ওই ১৫ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠায় বিএসএফ। আর চৌগাছার ইন্দ্রপুর সীমান্ত থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ১০ বাংলাদেশিকে আটক করে বিজিবি।
পুলিশ ও বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, ফেরত পাঠানো বাংলাদেশিদের বেনাপোল বন্দর থানা–পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। সাধারণ ডায়েরির (জিডি) মাধ্যমে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ারের জিম্মায় তাঁদের হস্তান্তর করে পুলিশ। পরে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাঁদের বাড়ি সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার বিভিন্ন এলাকায়। তাঁদের মধ্যে সাতজন পুরুষ, ছয়জন নারী ও দুইটি শিশু।
বিজিবি জানায়, আটক ব্যক্তিদের জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মনিবন্ধন কার্ডসহ অন্য নথিপত্র যাচাই-বাছাই করে বাংলাদেশের নাগরিক নিশ্চিত হওয়ায় বিজিবির রঘুনাথপুর বিওপি কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিএসএফের কাছ থেকে গ্রহণ করে।
বেনাপোল বন্দর থানা–পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, যাঁরা ফেরত এসেছেন, তাঁরা অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছিলেন।
এদিকে যশোরের চৌগাছা উপজেলার ইন্দ্রপুর সীমান্ত মাঠ থেকে নারী ও শিশুসহ ১০ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে আটক করেছে বিজিবি। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে বিজিবির হিজলি বিওপির সদস্যরা তাঁদের আটক করেন। আটক সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। তাঁরা যশোর, সাতক্ষীরা ও খুলনার বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে তিনজন পুরুষ, চারজন নারী ও তিনটি শিশু।
আটক ব্যক্তিদের দাবি, তাঁদের বাড়ি বাংলাদেশে। তাঁরা ভারতে বিভিন্ন পেশায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। দেশে বেড়াতে আসার সময় বিজিবি তাঁদের আটক করেছে।
চৌগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমরা যাচাই করে দেখেছি, আটক ব্যক্তিদের সবাই বাংলাদেশি। বিনা পাসপোর্টে তাঁরা ভারতে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় অনুপ্রবেশকারী হিসেবে বিজিবি তাঁদের আটক করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। পাসপোর্ট আইনে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়। আদালত তাঁদের জামিনে মুক্তি দিয়ে পরিবারের কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন।’