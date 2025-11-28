ইতালিতে খুন হওয়ার আড়াই মাস পর সাগরের লাশ এল দেশে, পরিবারে মাতম

ইতালিতে খুন হওয়ার আড়াই মাস পর সাগরের লাশ এল দেশে, পরিবারে মাতম
ইতালিতে খুন হওয়ার প্রায় আড়াই মাস পর আজ শুক্রবার বিকেলে সাগর বালার (২১) লাশ মাদারীপুরে তাঁর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছেছে।
শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে রাজৈর উপজেলার পাখুল্লা এলাকায় অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁর লাশ আনা হয়। এ সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজন ও প্রতিবেশীরা।
স্বজনেরা জানান, আড়াই বছর আগে উন্নত জীবনের আশায় অবৈধ পথে লিবিয়ার ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালিতে যান সাগর বালা। দুই বছর ধরে সেখানকার একটি রেস্তোরাঁয় কাজ করতেন। ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে নিখোঁজ ছিলেন। নিখোঁজের আট দিন পর বাংলাদেশ সময় গত ২৩ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টার দিকে তাঁর খণ্ডিত লাশ একটি পার্কের ভেতর থেকে উদ্ধার করে ইতালির পুলিশ। লাশটি কালো একটি ব্যাগে লুকানো অবস্থায় পাওয়া যায়।
পরিবারের অভিযোগ, ইতালির পেরুজিয়া শহরের স্পোলেটো এলাকায় রেস্তোরাঁয় কাজ করা অবস্থায় সাগরকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।
নিহত সাগরের বাবা কুমোদ বালা জানান, হত্যাকাণ্ডের ঘটনার প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ, সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ, বিভিন্ন স্থানে তল্লাশিসহ ইতালির পুলিশ কাজ করেছে। লাশের পাশ থেকে সাগরের ব্যবহার করা একটি বৈদ্যুতিক বাইসাইকেলও উদ্ধার করেছে ইতালির পুলিশ। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, ‘বেঁচে থাকতে ছেলের এমন খণ্ডিত লাশ দেখতে হবে, ভাবি নাই। সরকারের কাছে একটাই চাওয়া, আমার ছেলের হত্যাকারীদের যেন বিচার হয়।’