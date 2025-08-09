ডাকাতি করতে গিয়ে গণপিটুনির শিকার, কিশোরগঞ্জে বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার

ডাকাতি করতে গিয়ে গণপিটুনির শিকার, কিশোরগঞ্জে বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার
কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া পৌর বিএনপির সহসভাপতি মাহফুজুর রহমানকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক মীর কামরুল হাসান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বহিষ্কৃত মাহফুজুর রহমান পাকুন্দিয়া পৌর সদরের বড়বাড়ির বাসিন্দা। দলীয় সূত্র জানায়, সম্প্রতি সিলেটে ডাকাতির ঘটনায় তিনি গণপিটুনির শিকার হন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ডাকাতির মামলা হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পাকুন্দিয়া পৌর বিএনপির সুপারিশক্রমে ও কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাহফুজুর রহমানের এই বহিষ্কারাদেশ কার্যকর করা হয়েছে। জেলা বিএনপির সভাপতি মো. শরীফুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। একই সঙ্গে বিএনপির সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মাহফুজুর রহমানের সঙ্গে কোনো ধরনের সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।
এ বিষয়ে কথা বলতে মাহফুজুর রহমানের মুঠোফোন নম্বরে কল করলে বন্ধ পাওয়া যায়। পাকুন্দিয়া পৌর বিএনপির সভাপতি এস এম মিনহাজ উদ্দিন বলেন, সম্প্রতি সিলেটে ডাকাতির ঘটনায় মাহফুজুর রহমান গণপিটুনির শিকার হন এবং তাঁর বিরুদ্ধে একটি ডাকাতির মামলা করা হয়। বিষয়টি কেন্দ্রীয় বিএনপির নজরে আসার পরই তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে।