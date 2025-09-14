রাজবাড়ীতে নুরাল পাগলার দরবারে হামলার মামলায় আরও এক যুবক গ্রেপ্তার

রাজবাড়ীতে নুরাল পাগলার দরবারে হামলার মামলায় আরও এক যুবক গ্রেপ্তার
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে আলোচিত নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার দরবারে হামলার মামলায় আরও এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে ফরিদপুরের নগরকান্দা থেকে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
গ্রেপ্তার যুবকের নাম নজরুল ইসলাম (৩৩)। তাঁর বাড়ি গোয়ালন্দ উপজেলার উজানচর ইউনিয়নের নাসের মাতুব্বরপাড়ায়।
এদিকে ঘটনার এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও এলাকায় এখনো থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। নতুন করে কোনো অঘটন এড়াতে গত শুক্রবার থেকে দরবার ও শহরজুড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে।
রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) শরীফ আল রাজীব জানান, নুরাল পাগলার দরবারে হামলায় অগ্নিসংযোগ, গুরুতর জখম, লুটপাট, হত্যা এবং কবর থেকে লাশ উত্তোলন ও পোড়ানোর মামলায় নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে নুরাল পাগলার লাশের ওপর তেল ছিটানো ব্যক্তি হিসেবে ভিডিও ফুটেজ দেখে তাঁকে শনাক্ত করা হয়। আজ রোববার দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে হামলার ঘটনায় নিহত রাসেল মোল্লার (২৭) বাবা আজাদ মোল্লা বাদী হয়ে গত ৮ আগস্ট সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় মামলা করেন। সে মামলায় নজরুল ইসলামসহ এখন পর্যন্ত আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ঘটনার দিন ৫ সেপ্টেম্বর হামলায় নিহত ছাড়াও ১০-১২ জন পুলিশ সদস্যসহ অন্তত অর্ধশত মানুষ আহত হন। পুলিশের দুটিসহ ইউএনওর গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় গোয়ালন্দ ঘাট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সেলিম মোল্লা বাদী হয়ে ৬ সেপ্টেম্বর আরেকটি মামলা করেন। এতে তিন হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করা হয়। এ মামলায় পুলিশ ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। দুটি মামলায় মোট ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) শরীফ আল রাজীব বলেন, এখন পর্যন্ত দুটি মামলায় মোট ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই ছাড়া কাউকে ধরা হচ্ছে না। তাই ঘটনায় জড়িত নন—এমন কারও আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই।