আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা

‘শিক্ষকেরা স্বপ্ন দেখানোর পাশাপাশি স্বপ্নপূরণের সাহস জোগান’

প্রতিনিধি
গাজীপুর
জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে গাজীপুরে আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা অনুষ্ঠান শুরু হয়। সোমবার সকালে জেলা পরিষদ মিলনায়তনেছবি: প্রথম আলো

একজন মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মা–বাবার পর যদি কারও অবদান থাকে, তাহলে সেটা শিক্ষকদের। একজন শিক্ষক শুধু বইয়ের জ্ঞান দেন না, তিনি স্বপ্ন দেখানোর পাশাপাশি স্বপ্নপূরণের সাহস জোগান। শিক্ষকেরা সেই আলোকবর্তিকা, যাঁর আলোয় একজন মানুষ নিজের পথ খুঁজে পায়। প্রকৃত শিক্ষকেরাই গড়ে তোলেন একটি সভ্য জাতি।

গাজীপুরে ‘আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা-২০২৫’ উপলক্ষে আয়োজিত সুধী সমাবেশে আলোচকদের বক্তব্যে উঠে আসে এমন কথা। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় গাজীপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে শুরু হওয়া এই সুধী সমাবেশে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কবি, সাহিত্যিক, লেখক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতারা অংশ নেন।

জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর রাজধানীর উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল ও কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সুধী সমাবেশে ‘আখতার স্যার’ ও ‘মজুমদার স্যার’ শিরোনামে দুটি ভিডিও চিত্র দেখানো হয়। শিক্ষকদের প্রতি সম্মান জানানোর ভিডিও দেখে উপস্থিত সবাই আবেগপ্লুত হয়ে পড়েন।

আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

সুধী সমাবেশে ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কালেজের অধ্যাপক অসীম বিভাকর বলেন, ‘শিক্ষকদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি যদি না পাল্টায়, তাহলে আমাদের সমাজ আসলে ভালো হবে না। সমাজের যে অবক্ষয় শুরু হয়েছে, এই পতন থেকে সমাজ উদ্ধার পাবে না। আমরা সবাই শিক্ষক হয়ে উঠি। আমরা সবাই মানুষ হয়ে উঠি। আমরা সবাই যেন শুদ্ধতার চর্চা করি।’

গাজীপুরের জার্মান ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক শাহানা চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের প্রিয় শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞ, যাঁরা আমাদের পথ দেখিয়েছেন এবং শিক্ষক হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।’

সুধী সমাবেশে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কবি, সাহিত্যিক, লেখক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতারা অংশ নেন
ছবি: প্রথম আলো

আইপিডিসি ফাইন্যান্সের গাজীপুর শাখার ব্যবস্থাপক আতিকুর রহমান বলেন, আইপিডিসি বিশ্বাস করে শিক্ষকেরা জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাতা। তাই তাঁদের আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করতে চালু হয়েছে ‘প্রজ্ঞা’ ঋণ প্রকল্প। এর আওতায় সক্রিয় ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা সহজ শর্তে দ্রুত সময়ের মধ্যে ঋণ নিতে পারবেন। শিক্ষকদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিতে আইপিডিসি সব সময় অগ্রগামী।

গণবিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান নিরঞ্জন বিশ্বাস বলেন, ‘শিক্ষকদের নিয়ে এমন সময়ে প্রথম আলোর এই আয়োজন বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।’

স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলো ট্রাস্টের সমন্বয়ক মাহবুবা সুলতানা। প্রথম আলো বন্ধুসভা গাজীপুরের সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেন ও সদস্য তানিয়া আক্তারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন কালিয়াকৈর কলেজের সাবেক শিক্ষক চন্দ্র মোহন সরকার, গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ও পরিবেশকর্মী আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক এ এন এম মুনির হোসেন মোল্লা, লেখক ও সাংবাদিক ফারদিন ফেরদৌস, প্রথম আলোর ইভেন্ট বিভাগের উপব্যবস্থাপক বায়েজিদ ভূঁইয়া প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা। মঙ্গলবার সকালে গাজীপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে
ছবি: প্রথম আলো

অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন গাজীপুর বন্ধুসভার সদস্যরা। এ সময় অন্যদের মধ্যে প্রথম আলোর গাজীপুর প্রতিনিধি মাসুদ রানা, শ্রীপুর প্রতিনিধি সাদিক মৃধা, সাংবাদিক রেজাউল করিম, ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সহসভাপতি নাইমা সুলতানা, গাজীপুর বন্ধুসভার সভাপতি বাবুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকেরা জানান, শিক্ষকদের সম্মান জানাতে আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসি ও প্রথম আলোর যৌথ উদ্যোগে পঞ্চমবারের মতো ‘আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫’ শুরু হয়েছে। এবার পঞ্চমবারের মতো এই সম্মাননা দেওয়া হবে আগামী অক্টোবরে। আগ্রহী ব্যক্তিরা অনলাইনে (www.priyoshikkhok.com) এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মনোনয়ন করতে পারবেন। চলতি বছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, দুই ক্যাটাগরি থেকে মোট সাতজন শিক্ষককে ‘প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫’ দেওয়া হবে। এ সম্মাননার জন্য মনোনয়নযোগ্য শিক্ষক হতে হলে তাঁর বয়স কমপক্ষে ৪০ বছর হতে হবে। কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত—উভয় অবস্থাতেই মনোনয়নযোগ্য। মনোনয়নদাতা ও শিক্ষক উভয়কেই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং এক ব্যক্তি সর্বোচ্চ তিনজন শিক্ষককে মনোনয়ন দিতে পারবেন।

