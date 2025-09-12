মাদারীপুরে জিপিএ-৫ সংবর্ধনা
‘তোমরা মেধাবী, তোমরাই স্বপ্নের সারথি’
‘মাধ্যমিকে জিপিএ-৫ পাওয়ার মাধ্যমে শিক্ষাজীবনে তোমরা এক ধাপ সফলতার সঙ্গে শেষ করেছ। এখন সময় এসেছে মেধা, সৃজনশীলতা, সৃষ্টিশীল কর্মের মধ্য দিয়ে বিশ্বে দেশকে উপস্থাপন করার। তোমরা মেধাবী, তোমরাই স্বপ্নের সারথি।’
শুক্রবার মাদারীপুরে শিখো-প্রথম আলো আয়োজিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ও বিশিষ্টজনেরা এসব কথা বলেন। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে প্রথম আলোর আয়োজনে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় মাদারীপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে জেলার পাঁচটি উপজেলা থেকে আড়াই শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সকাল ৯টা থেকে অনুষ্ঠানস্থলে আসতে শুরু করে কৃতী শিক্ষার্থীরা। তাদের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। কেউ কেউ একে অন্যের সঙ্গে ছবি তুলছিল। কেউবা গল্প-আড্ডায় মেতেছিল। নিবন্ধিত শিক্ষার্থীরা ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী সংগ্রহ করে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকেরাও অনুষ্ঠান উপভোগ করতে আসেন। তাদের উপহারসামগ্রীসহ একটি করে প্রথম আলো পত্রিকা দেওয়া হয়। সকাল ১০টা ৭ মিনিটে জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান।
প্রথম আলো মাদারীপুর বন্ধুসভার সদস্য আলভী নাহিয়ান আবৃত্তের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর মাদারীপুর প্রতিনিধি অজয় কুন্ডু। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন কালকিনি সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মজিবুর রহমান, ইউনাইটেড সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক মহাদেব বর্মন, শাখারপাড় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থা ও বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সেলিম শরীফ, প্রথম আলোর খুলনা প্রতিনিধি উত্তম মন্ডল, সফল উদ্যোক্তা ও ফ্রিল্যান্সার মেহেদী হাসান প্রমুখ।
শিক্ষক মহাদেব বর্মন বলেন, ‘তোমরা মেধাবীরা যারা জিপিএ-৫ পেয়েছ, রেজাল্ট নিয়ে কখনো অহংকার করবে না। তোমাদের এই অর্জনের পেছনে প্রথম অবদান তোমাদের মা-বাবার। তারপর শিক্ষকদের। তোমরা সবার প্রতি সম্মান রাখবে। সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। কেউ শিক্ষক হতে চায় না। আমি শিক্ষকতা করে সারা বাংলাদেশে লাখো শিক্ষার্থীর মধ্যে বেঁচে আছি। তাই তোমরা ভালো শিক্ষক হওয়ার স্বপ্নও দেখো। ভালো রেজাল্ট মানেই যোগ্যতার পরিচয় নয়। যোগ্য মানুষ হতে হলে সভ্য ও ভালো মানুষ হওয়াটা খুবই জরুরি।’
শিক্ষক মজিবুর রহমান বলেন, ‘আজ তোমরা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যারা আছ, সবাই একেকজন ফুটন্ত গোলাপ। তোমাদের দায়িত্ব বেড়ে গেল। তোমাদের মেধা, সৃজনশীলতা, সৃষ্টিশীল কর্মের মধ্যে দিয়ে বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করে আমাদের বাংলাদেশকে উপস্থাপন করতে হবে। পররাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ সব জায়গায় তোমাদের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তোমরা পারবে।’
প্রথম আলোর নানা ইতিবাচক উদ্যোগ তুলে ধরে উত্তম মন্ডল বলেন, ‘পৃথিবী সব সময় পরিশ্রমী, সৎ এবং স্বপ্নবান মানুষকে জয়ী করে। তোমরা শুধু ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য পড়াশোনা করবে না। চেষ্টা করবে ভালো মানুষ হওয়ার, সৃজনশীল হওয়ার, অন্যকে সাহায্য করার। তোমাদের সব সময় বড় স্বপ্ন দেখতে হবে, বড় লক্ষ্য স্থির করতে হবে। এই যুগে আমরা কেউ কোনোভাবেই প্রযুক্তিকে এড়িয়ে চলতে পারব না, তবে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিয়ে তোমাদের আরও সচেতন থাকতে হবে।’
আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে চলে নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। গান গেয়ে শোনান বন্ধুসভার সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক বাঁধন খান ও বন্ধুসভার বন্ধু লিয়া। নৃত্য পরিবেশনা করে স্বাপ্নিক নৃত্য বিকাশ।
কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুভূতি প্রকাশ করে মাদারীপুর সদরের কুলপদ্বী উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শোভা আক্তার ও কালকিনি পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাজিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের শপথ পাঠ করান বন্ধুসভার উপদেষ্টা অখিল সরকার এবং অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য দেন বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক আঞ্জুমান জুলিয়া।
আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি এবং সহযোগিতায় থাকছে কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।