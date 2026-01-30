বাড়ির সামনে কুপিয়ে আহত মৎস্যজীবী লীগ নেতার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু

বাড়ির সামনে কুপিয়ে আহত মৎস্যজীবী লীগ নেতার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু
নরসিংদীর শিবপুর উপজেলায় ব্যক্তিগত বিরোধের জেরে মৎস্যজীবী লীগের এক নেতাকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর নিজ বাড়ির সামনে তাঁকে কুপিয়ে আহত করা হয়।
নিহত মো. শরীফুল ইসলাম (২৫) শিবপুর উপজেলার যোশর ইউনিয়নের জানখাঁরটেক এলাকার বাসিন্দা। তিনি যোশর ইউনিয়ন মৎস্যজীবী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন।
পুলিশ ও পরিবারের সদস্যরা জানান, শরীফুলের সঙ্গে তাঁর চাচাতো ভাই শাকিল মিয়ার (২৩) দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিগত বিরোধ চলছিল। তবে বিরোধের কারণ জানাতে পারেনি পরিবার। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হঠাৎ শাকিল উত্তেজিত অবস্থায় শরীফুলের বাড়িতে আসেন। ধারালো দা দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করেন। রক্তাক্ত অবস্থায় শরীফুল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে শাকিল পালিয়ে যান। পরিবারের সদস্যরা শরীফুলকে উদ্ধার করে নরসিংদী জেলা হাসপাতালে নেন। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ঢাকার উত্তরার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
শিবপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মাসুদুর রহমান জানান, ঘটনার পর থেকে শরীফুলের চাচাতো ভাই শাকিল মিয়া পলাতক। ঢাকা থেকে লাশ আসার পর সন্ধ্যার দিকে লাশটি নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।