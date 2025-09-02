জেলা

জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দিতেই রাজনীতিতে এসেছি: তাসনিম জারা

প্রতিনিধি
সিলেট
সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলা এনসিপি আয়োজিত উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন দলের কেন্দ্রীয় জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা। গতকাল লালা বাজারেছবি: প্রথম আলো

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা বলেছেন, ‘জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দিতেই আমরা রাজনীতিতে এসেছি। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে যে সম্মানটুকু পাওয়ার কথা, তা আমরা পাইনি।’

সিলেটের দক্ষিণ সুরমার লালা বাজারে গতকাল সোমবার বিকেলে এনসিপির উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তাসনিম জারা এসব কথা বলেন। গণপরিষদ নির্বাচন, নতুন সংবিধান, বিচার ও সংস্কারের দাবিতে এই উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

সরকারি অফিসে সেবা পেতে ভোগান্তির বিষয়ে তাসনিম জারা বলেন, ‘আমরা যেকোনো সরকারি অফিসে গেলেই মনে হয় কারও করুণার পাত্র, আসলে এগুলো তো আমাদের অধিকার। ভূমি অফিসে যেতেই এখন আমাদের ভয় লাগে; কারণ, এখানেই গেলেই আমাদের ঘুষ দিতে হবে। আমাদের যেটা প্রাপ্য সেটা ঘুষ দিয়ে পেতে হয়।’  

দুর্নীতি দমন কমিশনের সমালোচনা করে তাসনিম জারা বলেন, ‘দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি দমন করার চেয়ে বেশি বিরোধী দল দমন করার কাজ করছে। আসলেই যদি দুর্নীতি দমন কমিশন নিরপেক্ষ হতো, তাহলে যারা ক্ষমতায় থেকে দুর্নীতি করে, এটা বের করলে এই সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে যেত। যাঁরা ক্ষমতায় থাকেন, তাঁরাই দুদকের প্রধানকে নিয়োগ দেন, তাই যাঁর কাছ থেকে নিয়োগ পেয়েছেন, তাঁকে তো ভয় পাবেনই।’

তাসনিম জারা আরও বলেন, ‘আমরা চাই, নিয়মটা পাল্টাতে। এমন নিয়ম হোক যাতে যে–ই ক্ষমতায় থাকুক, তাকেই সুষ্ঠু তদন্তের আওতায় আনুক। তাদের বিচার নিশ্চিত করুক। নতুন নিয়মই আমাদের নতুন সংবিধান। সাধারণ জনগণের হয়েই এনসিপি নতুন সংবিধানের আওয়াজ তুলছে। যেটির মধ্যে নাগরিক অধিকারটুকু ফিরে আসবে।’

রাজনীতিতে তরুণ ও নারীদের অবদান সম্পর্কে তাসনিম জারা বলেন, ‘বিগত সময়গুলোতে তরুণদের অনেক ছোট করা হয়েছে, হেয় করা হয়েছে। ছোট বয়সের মানুষের কিন্তু দেশের প্রতি মায়া থাকে। বয়স হয়ে গেলে ক্ষমতাকে প্রশ্ন করার সাহস কমে যায়। কিন্তু তরুণদের মধ্যে সে সাহসটা অনেক বেশি থাকে। তরুণদের অহেতুক ছোট করার সংস্কৃতি থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। আমাদের নারীরা গণ–অভ্যুত্থানে একদম সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমাদের নারীরা যাতে নিরাপদে রাজনীতিতে সক্রিয় থাকতে পারেন, আমরা এটিরও দাবি তুলছি।’

উঠান বৈঠকে এনসিপি সিলেট জেলার সদস্য হেলাল আহমদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা দেন এনসিপির কেন্দ্রীয় সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) শিরিন আক্তার শেলী ও নাহিদ উদ্দিন তারেক।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন এনসিপির সিলেট মহানগরের প্রধান সমন্বয়কারী আবু সাদেক মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম চৌধুরী, সিলেট জেলার যুগ্ম সমন্বয়কারী আবু সাঈদ, সদস্য সোহেল আহমদ মুসা, নুরুল ইসলাম, আয়েশা সিদ্দিকা প্রিয়া, গিয়াস উদ্দিন, সিলেট জেলার প্রচার সমন্বয়কারী ছালিম আহমদ খান, জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন