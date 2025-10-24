জেলা

এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনার পর সড়কে দাঁড়িয়েছিলেন যাত্রীরা, পরে ট্রাক চাপায় দুজন নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ফরিদপুর
এক্সপ্রেসওয়েতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতেছবি : প্রথম আলো

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় এক্সপ্রেসওয়েতে ট্রাকচাপায় দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত তিনটার দিকে ঢাকা–ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের তারাইল এলাকায় ভাঙ্গামুখী লেনে এ ঘটনা ঘটে। এতে আহত হয়েছেন আরও চারজন।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন মাগুরার শালিখা উপজেলার ঘোষগাতি গ্রামের বাসিন্দা মতিয়ার রহমানের ছেলে মিনহাজুর রহমান (২৪) ও পাবনার বেড়া উপজেলার বনগ্রামের জুয়েল রানার স্ত্রী ফারজানা ইয়াসমিন (৩০)।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুই বছরের শিশু জান্নাতুল ফেরদৌসের নাম জানা গেছে। তাকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যদের ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

শিবচর হাইওয়ে পুলিশ জানায়, ঢাকা থেকে ভাঙ্গাগামী যমুনা লাইন পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ভাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। পথে বাসটি অজ্ঞাতনামা একটি গাড়িকে পেছন থেকে ধাক্কা দিলে সামনের অংশ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনার পর যমুনা লাইনের যাত্রীরা বাস থেকে নেমে এক্সপ্রেসওয়েতে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। কয়েকজন যাত্রী বাসটির পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় ভাঙ্গাগামী একটি ট্রাক এসে বাসটির পেছন থেকে ধাক্কা দিলে কয়েকজন যাত্রী চাপা পড়েন।

ভাঙ্গা হাইওয়ে পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে নেওয়ার পর দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তানসিভ জুবায়ের বলেন, ওই দুই ব্যক্তিকে হাসপাতালে আনার আগেই তাঁরা মারা যান।

শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ট্রাক উদ্ধার করা হয়েছে। অন্ধকার ও অতিরিক্ত গতির কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

