আহত দুই শিক্ষার্থী লাইফ সাপোর্টে, একজনকে নেওয়া হলো ঢাকায়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ
আহত দুই শিক্ষার্থী লাইফ সাপোর্টে, একজনকে নেওয়া হলো ঢাকায়
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই শিক্ষার্থীকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে। নগরের পার্কভিউ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে তাঁদের। তাঁরা হলেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ইমতিয়াজ আহমেদ ও সমাজতত্ত্ব বিভাগের মামুন মিয়া। গতকাল রোববার রাত থেকে দুই শিক্ষার্থীকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে পার্কভিউ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
হাসপাতালের আইসিইউতে নিয়োজিত চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, দুজনেরই গতকাল রাতে অস্ত্রোপচার হয়েছে। রাত থেকেই দুজনই লাইফ সাপোর্টে। তাঁদের মধ্যে মামুনের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তাঁর লাইফ সাপোর্ট আজ সোমবার বিকেলে খুলে নেওয়া হতে পারে। তবে ইমতিয়াজের অবস্থা এখনো আশঙ্কাজনক।
পার্কভিউ হাসপাতালের আইসিইউর কনসালট্যান্ট মোহাম্মদ আমীন প্রথম আলোকে বলেন, ‘দুই শিক্ষার্থীর মাথার খুলি ও মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত লেগেছে। দুজনেরই রক্তক্ষরণ হয়েছে প্রচুর। মামুনের শারীরিক রেসপন্স আগের চেয়ে ভালো। তবে ইমতিয়াজের বিষয়ে এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না।’
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, এই দুজনের বাইরে পার্কভিউতে আরও ছয়জন শিক্ষার্থী ক্যাজুয়ালটি ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন। তাঁরা হলেন সাদিদ মাহবুব, মিজানুর রহমান, মো. সাইফুল, রোহান, বাহারুল ইসলাম ও কামাল উদ্দিন। তাঁদের হাতে-পায়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁদের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো।
এদিকে গুরুতর আহত অবস্থায় নাইমুল ইসলাম নামের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এক শিক্ষার্থীকে গতকাল ন্যাশনাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অস্ত্রোপচার শেষে রাত ১০টায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।