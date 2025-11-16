শেখ হাসিনার রায় ঘিরে গোপালগঞ্জে নিরাপত্তা জোরদার, ৭ শতাধিক পুলিশ মোতায়েন

শেখ হাসিনার রায় ঘিরে গোপালগঞ্জে নিরাপত্তা জোরদার, ৭ শতাধিক পুলিশ মোতায়েন
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মামলার রায়কে কেন্দ্র করে গোপালগঞ্জে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ‘শাটডাউন’ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে জেলাজুড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।
গোপালগঞ্জের পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান বলেন, জেলায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশের রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্স (আরআরএফ) ও আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) ৭০০ সদস্য, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) ১০০ সদস্য এবং অতিরিক্ত আরও ৬০ সদস্য মাঠে কাজ করবেন। আগামীকাল রায় ঘিরে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে আছে।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ আগামীকাল সোমবার শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণা করবেন। রায়কে কেন্দ্র করে অনলাইনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আবার কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়ায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।
আওয়ামী লীগের ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচি ঘিরে গোপালগঞ্জে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে চারটি মামলা করা হয়েছে। এর মধ্যে সদরে দুটি, কোটালীপাড়ায় একটি ও কাশিয়ানীতে একটি মামলা করা হয়েছে। চার মামলায় ১৯৯ জনের নাম উল্লেখ করে মোট ৯০৯ জনকে আসামি করা হয়েছে। আজ রোববার দুপুর পর্যন্ত এসব মামলায় সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।