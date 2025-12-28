জেলা

বগুড়ায় খালেদা জিয়ার আসনে মনোনয়নপত্র নিলেন বিএনপি নেতা মিল্টন

নিজস্ব প্রতিবেদক
বগুড়া
মোরশেদ মিল্টনের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন গাবতলী উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আশরাফ হোসেন। গতকাল শনিবারছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বগুড়া-৭ (গাবতলী-শাজাহানপুর) আসনে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এবার একই আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন গাবতলী উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোরশেদ মিল্টন।

গতকাল শনিবার গাবতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে স্থানীয় নেতা-কর্মীরা মোরশেদ মিল্টনের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাবতলী উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার নাঈম, গাবতলী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক তরিকুল ইসলামসহ অন্য নেতারা।

এর আগে ২২ ডিসেম্বর একই কার্যালয় থেকে দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন গাবতলী উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোরশেদ মিল্টন।

গাবতলী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আনিসুর রহমান বলেন, বিএনপির নেতা মোরশেদ মিল্টনের পক্ষে দলীয় নেতা-কর্মীরা মনোনয়নপত্র নিয়েছেন।

এ বিষয়ে মোরশেদ মিল্টন বলেন, ‘দলের হাইকমান্ডের সিদ্ধান্তেই চেয়ারপারসনের আসনে আমার পক্ষে আরও একটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। মনোনয়নপত্র দাখিলের পর এ বিষয়ে হাইকমান্ড চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।’

দলীয় সূত্রে জানা যায়, খালেদা জিয়া ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে বগুড়া-৭ আসন থেকে জয়ী হন। পরে তিনি আসন ছেড়ে দিলে উপনির্বাচনে তিনবার জয়ী হন হেলালুজ্জামান তালুকদার। একবার উপনির্বাচনে প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা মওদুদ আহমদ। ২০১৪ সালের নির্বাচন বিএনপি বর্জন করলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় পার্টির আলতাফ আলী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও গাবতলী উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোরশেদ মিল্টনের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হলে স্বতন্ত্র প্রার্থী রেজাউল করিম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সর্বশেষ ২০২৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মোস্তফা আলম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন