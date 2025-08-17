যশোরের শার্শা সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় নাগরিকসহ ৩ জনকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ

যশোরের শার্শা সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় নাগরিকসহ ৩ জনকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ
যশোরের শার্শা সীমান্ত দিয়ে তিনজনকে ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তাঁদের মধ্যে দুজন বাংলাদেশি এবং একজন ভারতীয় নাগরিক।
গত শুক্রবার রাত তিনটার দিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মোস্তফাপুর সীমান্তের বিএসএফ সদস্যরা শার্শা উপজেলার শালকোনা সীমান্ত দিয়ে তাঁদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠান। পরে তাঁদের আটক করে পুলিশ।
আটক ব্যক্তিরা হলেন খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার শেখপাড়া এলাকার শাহিন শেখ (৩০) ও সাগর শেখ (২৮) এবং ভারতের আসাম রাজ্যের গোয়ালপাড়া জেলার মাটিয়া থানার ভৌতিচর গ্রামের আনোয়ার হোসেন (২৫)।
পুলিশ জানায়, শার্শা উপজেলার গোড়পাড়া পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা শুক্রবার রাত তিনটার দিকে টহল দেওয়ার সময় ভারতীয় সীমান্তের কাছে উপজেলার নারিকেলবাড়িয়া গ্রামের রাস্তা দিয়ে তিনজনকে আসতে দেখেন। জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা জানান, বিএসএফ কাঁটাতার পার করে তাঁদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়েছে। পরে পুলিশ পরে তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে আসে।
আটক শাহিন শেখ সাংবাদিকদের জানান, তিনি ও তাঁর ভাই সাগর শেখ ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতেন। গত ৫ আগস্ট ভারতীয় পুলিশ তাঁদের আটক করে। পরে তাঁদের সীমান্তে নিয়ে এসে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কয়েক দিন ক্যাম্পে আটকে রাখার পর শুক্রবার রাত তিনটার দিকে তাঁদের সীমান্ত পার করে দেয় বিএসএফ।
তাঁদের সঙ্গে থাকা ভারতীয় নাগরিক সম্পর্কে শাহিন শেখ জানান, তাঁরা তাঁকে চেনেন না। বিএসএফ ক্যাম্পে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়।
শার্শা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে এম রবিউল ইসলাম বলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। গতকাল শনিবার তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আটক দুই বাংলাদেশিকে বেসরকারি সংগঠন জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সংগঠনটি তাঁদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করবে।