‘ইউপিডিএফ-গণতান্ত্রিক বিলুপ্ত হয়নি, দলীয় প্রধানের দাবি বানোয়াট’

সংবাদ সম্মেলন
‘ইউপিডিএফ-গণতান্ত্রিক বিলুপ্ত হয়নি, দলীয় প্রধানের দাবি বানোয়াট’
পার্বত্য চট্টগ্রামভিত্তিক আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ গণতান্ত্রিক) অভ্যন্তরীণ বিরোধ প্রকাশ্যে এসেছে। দল বিলুপ্তির ঘোষণাকে ‘বানোয়াট ও বিভ্রান্তিমূলক’ আখ্যা দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।
আজ শনিবার সকালে খাগড়াছড়ি জেলার মধুপুর বাজারে দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান ইউপিডিএফ-গণতান্ত্রিক দলের সাধারণ সম্পাদক অমল কান্তি চাকমা।
লিখিত বক্তব্যে অমল কান্তি চাকমা বলেন, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দলের সভাপতি শ্যামল কান্তি চাকমার (তরু) ফেসবুক আইডি থেকে সাধারণ সম্পাদক অমল কান্তি চাকমার নাম ব্যবহার করে একটি বিবৃতি প্রচার করা হয়। ওই বিবৃতিতে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) দল বিলুপ্তির মতো গঠনতন্ত্রবহির্ভূত ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।
অমল কান্তি চাকমা অভিযোগ করেন, দলের সভাপতি শ্যামল কান্তি চাকমা (তরু) ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিটন চাকমা দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ, দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণসহ নানা নীতিবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। এমনকি অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে মাদকের ব্যবসায়ও জড়ান তাঁরা। এসব অভিযোগের কারণে দলীয় পদ হারানোর আশঙ্কায় তাঁরা তাঁদের অনুগত ২০-২৫ জন সদস্য নিয়ে খাগড়াছড়ি ত্যাগ করেছেন বলে দাবি করেন তিনি।
অমল কান্তি চাকমা আরও জানান, বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, শ্যামল কান্তি চাকমা তাঁর অনুসারীদের নিয়ে সন্তু লারমা–সমর্থিত জনসংহতি সমিতির কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তবে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্য বর্তমানে খাগড়াছড়িতেই অবস্থান করছেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মতি ছাড়া এ ধরনের কোনো ঘোষণা সম্পূর্ণ অবান্তর।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ইউপিডিএফ-গণতান্ত্রিক বিলুপ্ত হয়নি এবং দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম আগের মতোই চলমান থাকবে। পাশাপাশি দলের সহসভাপতি সমীরণ চাকমাকে (চারমিং) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন দলের সাংগঠনিক সম্পাদক অমর জ্যোতি চাকমা, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার সম্পাদক দীপন চাকমা এবং কেন্দ্রীয় সদস্য সবিনয় চাকমা।
এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে সভাপতি শ্যামল কান্তি চাকমা (তরু) ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিটন চাকমার সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁদের ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।
২০১৭ সালের ১৫ নভেম্বর মূল ইউপিডিএফ থেকে আদর্শগত ভিন্নতার কারণে তপন জ্যোতি চাকমার (বর্মা) নেতৃত্বে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) নামে নতুন রাজনৈতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ২০১৮ সালের ৩ মে দলের প্রধানসহ পাঁচজন নিহত হওয়ার পর শ্যামল জ্যোতি চাকমা সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।