বিয়ের পরদিন বেড়াতে গিয়েছিলেন কাপ্তাই, মোটরসাইকেলে ওড়না পেঁচিয়ে নববধূ এখন আইসিইউতে

বিয়ের পরদিন বেড়াতে গিয়েছিলেন কাপ্তাই, মোটরসাইকেলে ওড়না পেঁচিয়ে নববধূ এখন আইসিইউতে
বিয়ের পরদিন স্বামী মো. সানাউল্লাহর (২৬) সঙ্গে মোটরসাইকেলে রাঙামাটির কাপ্তাই বেড়াতে যান ইপসানা বেগম (২০)। তবে পথেই মোটরসাইকেলের পেছনের চাকায় তাঁর বোরকা পেঁচিয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়েন দুজন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হন ইপসানা। তিনি এখন চট্টগ্রাম নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনায় আহত হন তাঁর স্বামী মো. সানাউল্লাহও। তিনিও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সদরের সৈয়দ বাড়ির হরিণ গেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গত সোমবার তাঁদের বিয়ে হয়ে। আর বিয়ের এক দিন পরই এমন ঘটনায় মর্মাহত তাঁদের স্বজনেরা।
গুরুতর আহত ইপসানা বেগম চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার হোসনাবাদ ইউনিয়নের নিশ্চিন্তপুর এলাকার মো. হাসানের মেয়ে। তাঁর স্বামী মো. সানাউল্লাহ একই উপজেলার পারুয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বলির বাড়ির মো. জহির আহমেদের ছেলে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, মো. সানাউল্লাহ সৌদিপ্রবাসী। সড়ক দুর্ঘটনায় তিনিও আহত হয়েছেন, তবে তা খুব গুরুতর নয়। চাকার সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর বোরকা পেঁচিয়ে যাওয়ায় তিনি গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। এরপর সেখান থেকে চিকিৎসক দুজনকেই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
ওই দম্পতির স্বজন মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘দুজন মোটরসাইকেলে কাপ্তাই বেড়াতে যাচ্ছিলেন। বাড়ি থেকে পাঁচ থেকে সাত কিলোমিটার যাওয়ার পর এ বিপদ হয়।’
জানতে চাইলে রাউজান-রাঙ্গুনিয়া পুলিশ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মুহাম্মদ বেলায়াত হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, সৌদিপ্রবাসী স্বামী বিয়ের এক দিন পর নববধূকে নিয়ে কাপ্তাই বেড়াতে যাচ্ছিলেন। পথে দুর্ঘটনা ঘটে। দুজন নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।